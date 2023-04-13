房市／信義房屋MA計畫徵儲備幹部　最高年薪150萬、海外輪調

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為了達到轉型目標，信義房屋除對外招募質優人才，也在去年推出MA招募計畫，是國內首度有不動產業者，針對總公司幕僚單位推出專屬的儲備幹部人才培養計畫。第一屆MA、目前在信義房屋轉型辦公室擔任專案管理師的童莉婷與宋建學都表示，前半年在業務單位輪調，不只是接受「突破同溫層」的挑戰，同時展開產業專業知識學習，從實作中觀察客戶服務與交易旅程痛點、累積屋況查檢及房屋稅法等專業知識，更有利於回到總公司的轉型辦公室後，參與公司各項重要策略專案，進行跨部門交流合作，有系統地拓展工作觸角，快速累積多元職能。
值得一提的是，信義房屋MA計畫鎖定來自多元所學背景的人才，以去年為例，千封履歷中，有近6成為碩士畢業、近2成更為海外學歷歸國；進一步分析求職者的畢業科系，以管理、財經學群居多，但也有來自文史哲、法政、資訊、工程、大眾傳播、建築與設計、遊憩與運動等領域的求職者。
信義房屋也表示，MA計畫歡迎應屆畢業生或工作經驗2年內者都可以投遞履歷，本屆將持續廣納多元科系背景人才，尤其具備CRM（顧客關係管理）、ESG、行銷等背景更佳，希望透過各層面試關卡，找出最優秀人才加以培訓，不僅提供月薪7萬、年薪120萬的保障薪資，且有機會依培訓期間專案表現，最高年薪可達150萬，今年也會新增到日本、馬來西亞海外輪調的機會。