偶遇王世堅「獨自落寞用餐」！粉絲朝聖：就是吃那麼簡單
民進黨台北市議員王世堅與立委何志偉爭取2024年第11屆區域立法委員台北市第2選區（大同、士林）黨內初選提名，兩人唇槍舌戰、砲火猛烈。有民眾近日在小吃攤吃晚餐時，意外偶遇也來覓食的王世堅，只見他面容疲憊的坐在飯桌前，照片發上網後引起熱議。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於臉書社團《路上觀察學院》發文，表示自己那天正在小吃攤吃沙茶牛肉炒麵，旁邊傳來一位客人輕聲點餐的聲音，他記得很清楚是「兩份肉一個白飯」，當時不以為意，結果結帳完轉過身發現，原來那位客人竟是台北市議員王世堅，只見他神情疲憊地獨自坐在飯桌前，微微低頭等著還沒上桌的菜。
此照片立刻引起網友注意，回覆「我愛王世堅」、「就是那麼簡單」、「堅哥人狠話不多，一碗白飯兩份肉，開房不開窗，跳海不跳票」、「政治界唯一真男人！！！」、「因為他吃的就是那麼簡單」、「自從柯卸任後，他看起來變得憔悴許多」、「少了柯P，生活失去重心，失魂落魄」、「剛學習完智慧手機 很疲勞的樣子」、「南北菜蟲一起串聯，所以他沒點菜」。
也曾遇過王世堅的民眾表示「其實私下他人很客氣，我也曾在某家咖啡店碰到他，自己一個人靜靜看書」、「我曾經在營業場所服務過他，要給快速禮遇，他也謙稱不用，但跟他表明他是公眾人物，另行服務才不會影響其他客人他才同意，並連聲謝謝，人真的很好」。