房市／我家多搶手？台中「3屯區」屋主　對自家夯度最感興趣

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第二，3屯區近年重大建設多，包括捷運、重劃區話題、百貨商場、多項公共建設等，尤其北屯及西屯更是熱區中的熱區，不僅帶動移轉量，原居住在當地的屋主，當然也會對自家目前的行情、夯度感到好奇。
第三，也因重大建設多，3屯區預售案是台中市各區之中較多的，其開價與成交價頻創新高，因此，對中古屋及新古屋屋主來說，也會好奇在新案帶動下，自己的房子行情如何，藉著先在網路上「做功課」，進一步可能產生售屋意願。
而實際觀察目前的市場狀況，洪振祐也說，3屯區仍以2、3房標準品為交易大宗，尤其總價1000至2000萬之間的物件是主力。若屋主現階段有賣屋意願，正值遞延的買氣3月後漸漸回籠，有機會找到更有誠意的買方。
若想了解自家周邊行情作為售屋參考，信義房屋建議，可以善用「我家有多夯」頁面搜尋。屋主只要輸入自家地址，可掌握過去2年內透過信義房屋出價洽談，但尚未購屋的誠意買方有多少，亦可了解有多少感興趣買方正在區域內看屋，輔以買方線上軌跡數據，計算出滿分五顆星的「房屋夯度」。
此外，也能藉由分析方圓1.5公里範圍內物件過去銷售天數，掌握自家出售預計最快銷售天數；若將頁面中切換為「信義正在賣」，則能一鍵掌握周邊目前正由信義房屋銷售的物件類型、售價等資訊，有助於提升賣方對售價的掌握度。