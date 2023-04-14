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16歲網紅無照騎重機！20天前粉絲曾勸1句　她嘴硬自撞亡

▲大陸16歲網紅小嬌妻經常在抖音分享騎乘重機的內容，吸引不少粉絲。（圖/抖音＠小嬌妻）
▲大陸16歲網紅小嬌妻經常在抖音分享騎乘重機的內容，吸引不少粉絲。（圖/抖音＠小嬌妻）

記者張嘉哲/綜合報導

大陸一名16歲的網紅「小嬌妻」經常在抖音上面發出騎乘重機的影片，然而許多人應該知曉，騎乘重機通常裝備一定是有所不同，不過該位網紅騎乘重機時都穿著角色扮演的套裝，過去就有粉絲提醒她「這樣很危險」，沒想到還被她回嗆，不過日前她載朋友出門，結果自撞雙雙身亡，讓網友們一片不予置評。

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根據昆明市晉寧分局交警指出，事件是發生在4月13日上午7時多，一名年僅16歲的孫女騎車無照載著21歲的趙女上路，結果在騎車過程當中，自撞分隔島，兩人慘摔爬不起來，附近民眾報案後，警方到現場確認身分，發現是16歲的的網紅孫國英（小嬌妻），與友人都已經雙雙身亡。

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▲大陸16歲網紅小嬌妻騎乘重機，日前載友人結果自撞，雙雙身亡。（圖/微博＠網紅小嬌妻與安安摩托車事故）
然而，由於小嬌妻日常都會在抖音上面更新騎乘重機的相關資訊，也累積了一定的觀眾，在事發20天前就有觀眾給他留言，認為她騎乘重機無照還不配專業裝備很「危險」，沒想到小嬌妻卻嘴硬回嗆網友的勸告，接著就真的出事身亡，讓不少網友為她哀悼，也沒有再多做評論。

而在台灣，如果是無照駕駛的話，可依同條例第21條規定處6,000元以上1萬2,000元以下罰鍰，並當場禁止駕駛，少年以及父母等法定代理人還須依據同條第3項規定，參加道路交通安全講習。另外，在台灣也經常出現「越級駕駛」的現象，例如領有普通重型機車駕駛執照，駕駛大型重型機車者，也將依據《道路交通管理處罰條例》第22條第1項第5款規定，處新台幣1,800元以上3,600元以下罰鍰，並當場禁止駕駛，民眾可別跟自己的荷包過不去！

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