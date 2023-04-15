台灣餐廳愛收10%服務費！客抓包「1轉變」嗆取消　這國從不收讚爆

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「尤其因為疫情很多都改成掃QRcode點餐，我連點餐都要自己來，服務生只要把餐點放到我桌上就要收服務費了！甚至吃過火鍋加湯也要自己來然後跟我收服務費！」該網友提到「不是說不能收，但我真的寧願把所有要收的價錢直接訂好不要多收一成，畢竟有些服務根本爛死還要跟消費者收真的會付的很不爽」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「現在改QRcode點餐的超多，然後不知道在收什麼意思的....」、「我覺得，應該要讓客人決定服務費要給哪一位服務生，有些服務生態度爛死了，我為什麼要給他服務費」、「沒錯！現在一堆餐廳QRcode點餐還收服務費，真的扯」、「現在很多店基本上都是QRCODE點餐了，然後店員來上個菜就不知道跑哪裡去了，不知道這樣有什麼資格收服務費？」、「QRcode點餐還要收服務費，吃相真的醜死了，奉勸那些用QRcode點餐的店家自己取消服務費」。
事實上，台灣的這個服務費一直以來都是不成文規定，業者其實並無違法，收不收、服務好不好都端看老闆的良心，而看看國外，像是國人最愛去的日本基本上從來都不收服務費，即便有小費箱，最後也會是落入員工口袋中，而像是東南亞地區也都是針對「個人服務來給予小費」，歐美地區亦同。
也就是說台灣餐廳收服務費並不能保證「服務費能落入店員手裡」，但在國外多數的「小費」都是給予店員，讓台灣餐廳加收服務費舉動為人詬病，無法公開透明化的一筆費用，讓不少民眾認為沒必要也不應該收，只能說企業如何運用這筆所謂「服務費」，是否真的拿來善待員工的付出，只有老闆自己曉得。