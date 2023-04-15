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攝影師老爸幫拍照！1歲萌娃「一秒爆衝」　成品笑翻12萬人

▲日本攝影師老爸想幫女兒拍照，不過卻出現意料外的一幕。（圖／翻攝自@SIMNA_Cam推特）
▲日本攝影師老爸想幫女兒拍照，不過卻出現意料外的一幕。（圖／翻攝自@SIMNA_Cam推特）

記者鍾怡婷/綜合報導

每個老爸都想捕捉女兒最萌瞬間，一名日本攝影師「Shimu」，拿起長焦鏡頭相機準備捕捉女兒身影時，1歲的女兒突然暴衝，一股腦擠到鏡頭前面，直接把臉塞好塞滿，父女兩人可愛的互動也被一旁的妻子拍下，讓攝影師本人哭笑不得，將一系列照片上傳推特，卻意外引發380萬人觀看，12萬人笑翻點讚。

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一名日本攝影師爸爸「Shimu」，在推特PO出自己與女兒的「溫馨合照」，寫下「想拍遠景的爸爸vs.想拍近景的模特兒」。只見照片中他用單眼相機想捕捉女兒可愛的模樣，正在調整鏡頭時，女兒一股腦往前衝，將臉貼近鏡頭，父女兩人可愛的互動，也被一旁的妻子捕捉下來。

▲日本攝影師老爸想幫女兒拍照，不過卻出現意料外的一幕。圖／翻攝自@SIMNA_Cam推特）
▲最後成果出爐一片黑暗，這一系列可愛互動的照片，也引來380萬人觀看。（圖／翻攝自@SIMNA_Cam推特）
Shimu也貼出按下快門後的照片，女兒的臉塞滿鏡頭，導致畫面中僅有一些些膚色，其餘一片黑暗，這一系列可愛互動的照片，也引來380萬人觀看，紛紛笑喊「畫面一片漆黑，但這樣的照片卻是美好回憶的一部分」、「這……太可愛了」、「太可愛了！是覺得透過圓柱形的孔看能看到爸爸的臉嗎？」、「它像 VR 護目鏡一樣貼在臉上」、「好激烈的攻防戰」、「改用魚眼鏡頭對決吧」。

攝影師本人也在推特上傳更多，女兒貼近鏡頭的逗趣照片，可見萌娃已經是個「慣犯」！不過他也補充這一系列照片是在女兒約1歲3個月大時拍攝的，目前小朋友已經滿2歲，學會取好距離在拍照了。


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