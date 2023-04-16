獨／雞蛋真的還缺嗎？直擊「南北菜市場」攤位　婆媽說出實情

小米手環8自爆「新機功能」！外型劇變超時尚　可快拆當項鍊

▲小米手環8官方自己爆雷，米粒加入快拆設計，可以搭配更多手腕帶使用，添加不少時尚感。(圖／翻攝微博)
▲小米手環8官方自己爆雷，米粒加入快拆設計，可以搭配更多手腕帶使用，添加不少時尚感。(圖／翻攝微博)

記者周淑萍/綜合報導

過去三年全球因為疫情帶動了穿戴裝置的一波銷售熱潮，而當疫情趨緩，「疫情紅利」也逐漸消失，全球整體銷量開始下滑，各大品牌在新品的功能和設計上更加求新求變。像是曾經以低價快速搶攤市佔率的小米手環，預計在4/18於中國正式發表，近日官方陸續自爆新機功能，「高清圖」也直接奉上。

我是廣告 請繼續往下閱讀
小米手環8預計將在4/18跟著小米13 Ultra同步亮相，官方陸續在微博上預熱，從目前來看，小米手環8最大的改變會是外框上的設計，不同於以往，這次米粒升級為全新的快拆結構，也因此帶來更多玩法，像是可以當成項鍊，且在照片中也發現，外框似乎多了金屬光澤，有金色和灰色兩款。

▲小米手環8。(圖／翻攝微博)
▲小米手環8擁有更多的佩戴方式。(圖／翻攝微博)
功能的部分，加入全新「跑步豆」模式，提供專業數據，幫助用戶解讀步頻、步幅和著地衝擊力、著地方式等13項專業數據，讓跑者更能調整自己的運動狀態。此外，還有「體感互動拳擊」，隨時隨地都能揮拳練習，號稱是最小的體感互動手柄。

而這次也刻意往時尚路線邁進，告別了傳統的塑料的手環設計，提供了真皮、編織和金屬腕帶，讓質感可以再升級。4/18晚間7點的發表會上，除了小米手環8預計還會有小米13 Ultra、小米平板6，以及全新「Sound Move」的攜帶型高階音箱。

▲小米手環8。(圖／翻攝微博)
▲小米手環8預料加入「體感互動拳擊」，號稱是最小的體感互動手柄。(圖／翻攝微博)

LINE道歉認錯了！聊天紀錄全消失　「2步驟」救回：這功能快關

固態按鍵沒了？爆料大神郭明錤：iPhone 15 Pro音量鍵「不會改」

華為還在！大秀黑科技　WATCH Buds首創「手錶耳機2合1」

LINE貼圖破盤1折！17組「通通6元」　這款大放送直接免費

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀