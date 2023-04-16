小米手環8自爆「新機功能」！外型劇變超時尚 可快拆當項鍊
過去三年全球因為疫情帶動了穿戴裝置的一波銷售熱潮，而當疫情趨緩，「疫情紅利」也逐漸消失，全球整體銷量開始下滑，各大品牌在新品的功能和設計上更加求新求變。像是曾經以低價快速搶攤市佔率的小米手環，預計在4/18於中國正式發表，近日官方陸續自爆新機功能，「高清圖」也直接奉上。
記者周淑萍/綜合報導
小米手環8預計將在4/18跟著小米13 Ultra同步亮相，官方陸續在微博上預熱，從目前來看，小米手環8最大的改變會是外框上的設計，不同於以往，這次米粒升級為全新的快拆結構，也因此帶來更多玩法，像是可以當成項鍊，且在照片中也發現，外框似乎多了金屬光澤，有金色和灰色兩款。
功能的部分，加入全新「跑步豆」模式，提供專業數據，幫助用戶解讀步頻、步幅和著地衝擊力、著地方式等13項專業數據，讓跑者更能調整自己的運動狀態。此外，還有「體感互動拳擊」，隨時隨地都能揮拳練習，號稱是最小的體感互動手柄。
而這次也刻意往時尚路線邁進，告別了傳統的塑料的手環設計，提供了真皮、編織和金屬腕帶，讓質感可以再升級。4/18晚間7點的發表會上，除了小米手環8預計還會有小米13 Ultra、小米平板6，以及全新「Sound Move」的攜帶型高階音箱。