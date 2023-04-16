內幕／藍基層促徵召總統人選！加速整合挺郭、挺侯派成「大哉問」

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如今黨內已急得直跳腳，盼盡速徵召總統候選人。不過，朱立倫則不斷強調，要整合團結泛藍、非綠陣營，並爭取更多支持。國民黨立委鄭麗文就開砲質疑，黨中央並非泛藍共主，沒能力整合非綠大聯盟，與其他勢力的整合，應由總統候選人決定，不該拖延徵召時間。
雖國民黨上下看似已定侯友宜為一尊，也有藍營人士出面表達力挺郭台銘。國民黨立委陳玉珍就公開喊話，不覺得黨內有徵召誰的共識，他認為郭台銘企業經營、國際觀讓人敬佩，「知識藍、經濟藍」都認為郭代表國民黨能勝選。
反觀郭台銘今年2月先是與前立法院長王金平同框，盼獲得國民黨提名參選2024總統。隨後在4月訪美行程結束返台後，郭台銘又大動作召開記者會重申，願意爭取國民黨提名，「與賴清德做君子之爭」。為消除藍營內仇恨值，郭除為2020年負氣退出國民黨鞠躬致歉，還姿態放軟稱國民黨若最後由侯友宜獲提名，他也會全力支持。
對比郭台銘的強勢與侯友宜的被動，徵召人選前未來黨內挺侯、挺郭勢力如何整合？儼然是藍營的大哉問。國民黨人士說，現今很明確6月18日前會有結果，郭台銘、侯友宜是主要候選人，黨內主流想法也是徵召誰就支持誰。他更強調，支持郭或侯的派系，不會因結果不如預期，導致不支持另一名候選人。
也有藍營人士表示，整合需要時間必須先完成，之後再去跟其他在野勢力談，否則就會變成「雞生蛋、蛋生雞」的局面。他進一步指出，侯友宜跟郭台銘各有優缺點，如侯友宜有四大公投、深藍族群疑慮，郭台銘則有退黨爭議、韓粉矛盾等。
該人士強調，經濟藍、企業藍對郭台銘有所偏好，反之本土藍或中間選民則對侯友宜有期待，不同支持族群各有偏好與疙瘩，但國民黨2024選舉的「最大公約數」仍是政黨輪替；以此前提之下，黨中央應加速做好整合，並宣布徵召人選，才能有更多時間化解對候選人的負面觀感。