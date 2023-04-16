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內幕／藍基層促徵召總統人選！加速整合挺郭、挺侯派成「大哉問」

侯友宜、郭台銘是國民黨戰2024總統有力人選，有藍營人士認為應加速完成徵召作業，才有利黨內挺郭、挺侯派整合。（合成圖／翻攝郭台銘、侯友宜臉書）
侯友宜、郭台銘是國民黨戰2024總統有力人選，有藍營人士認為應加速完成徵召作業，才有利黨內挺郭、挺侯派整合。（合成圖／翻攝郭台銘、侯友宜臉書）

記者翁子竣／台北報導

國民黨2024總統人選未明朗，熱門人選新北市長侯友宜仍未提前表態，鴻海創辦人郭台銘近期則動作頻頻。在爭取非綠大聯盟整合前，如今黨內挺郭、挺侯勢力整合如何解？成為國民黨「燃眉之急」。有藍營人士直言，郭、侯各有支持族群和優缺點，黨中央需加快時程徵召確定人選，才能加速著手整合挺郭、挺侯派，並提前化解各自負面觀感。

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國民黨預計最晚在6月18日前推出總統候選人，最快則有望於5月公布。不過，相較民進黨早早確定徵召黨主席賴清德參選總統，國民黨主席朱立倫定調於「適當時機」徵召總統候選人，不僅確切時間點未明，呼聲最高的侯友宜也遲未正面表態，引發基層焦慮。國民黨祕書長黃健庭日前鬆口「黨內態勢明顯就是侯友宜」，於後則改口「第二階段會考量郭台銘」，欲使外界更加霧裡看花。

如今黨內已急得直跳腳，盼盡速徵召總統候選人。不過，朱立倫則不斷強調，要整合團結泛藍、非綠陣營，並爭取更多支持。國民黨立委鄭麗文就開砲質疑，黨中央並非泛藍共主，沒能力整合非綠大聯盟，與其他勢力的整合，應由總統候選人決定，不該拖延徵召時間。

雖國民黨上下看似已定侯友宜為一尊，也有藍營人士出面表達力挺郭台銘。國民黨立委陳玉珍就公開喊話，不覺得黨內有徵召誰的共識，他認為郭台銘企業經營、國際觀讓人敬佩，「知識藍、經濟藍」都認為郭代表國民黨能勝選。

反觀郭台銘今年2月先是與前立法院長王金平同框，盼獲得國民黨提名參選2024總統。隨後在4月訪美行程結束返台後，郭台銘又大動作召開記者會重申，願意爭取國民黨提名，「與賴清德做君子之爭」。為消除藍營內仇恨值，郭除為2020年負氣退出國民黨鞠躬致歉，還姿態放軟稱國民黨若最後由侯友宜獲提名，他也會全力支持。

對比郭台銘的強勢與侯友宜的被動，徵召人選前未來黨內挺侯、挺郭勢力如何整合？儼然是藍營的大哉問。國民黨人士說，現今很明確6月18日前會有結果，郭台銘、侯友宜是主要候選人，黨內主流想法也是徵召誰就支持誰。他更強調，支持郭或侯的派系，不會因結果不如預期，導致不支持另一名候選人。

也有藍營人士表示，整合需要時間必須先完成，之後再去跟其他在野勢力談，否則就會變成「雞生蛋、蛋生雞」的局面。他進一步指出，侯友宜跟郭台銘各有優缺點，如侯友宜有四大公投、深藍族群疑慮，郭台銘則有退黨爭議、韓粉矛盾等。

該人士強調，經濟藍、企業藍對郭台銘有所偏好，反之本土藍或中間選民則對侯友宜有期待，不同支持族群各有偏好與疙瘩，但國民黨2024選舉的「最大公約數」仍是政黨輪替；以此前提之下，黨中央應加速做好整合，並宣布徵召人選，才能有更多時間化解對候選人的負面觀感。

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