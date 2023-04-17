癌末媽「顫抖寫遺言」難解讀！兒發文求助 眾解真意全鼻酸
衛福部公告，台灣110年因癌症逝世的人數為5萬1,656人，占總死亡人數28.0%，而這每一個冰冷的數據背後都代表一個心碎的家庭。近日便有一名桃園男子上網求助，表示自己媽媽因症末去世，離開前用盡全力留下幾個字，可字跡潦草而難以辨認，許多善心網友紛紛伸出援手，最終解讀出一段令人鼻酸的文字。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於臉書社團《爆廢公社》發文，說明母親去年12月發現罹患癌症末期，最終於本月7日於醫院病逝，而往生前她用盡全力留下一些字，但原PO無法讀懂中間及第一排為何「請各位網友幫幫我翻譯，拜託了…」。
該文引起不少人的共鳴，眾人紛紛嘗試解答「幾時。叫車。回家走」、「幾時叫車回家住」、「回家是明年幾時」、「幾時能回家」，雖然有些字無法清楚辨認，但多數人都認為：「媽媽的意思應該是問什麼時候能回家，她想回家。」
網友回覆「我阿嬤要離世前，也是寫….『想要回家』」、「我爸爸住加護病房時也常常拿筆寫下想表達的意思，其實不管是誰待在那個陰暗的地方，真的都是想回家的」、「我媽媽也是癌末往生，最後在醫院時說她好想回家，醫生知病情也同意讓她回家，過不到兩天惡化再回到醫院後就跟著佛祖去修行了」。