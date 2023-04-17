房市／整家店「房仲全出動」幫屋主修繕！原因滿滿洋蔥

屋主當初為了退休而購入的獨棟透天，卻因為生病住在醫院附近而遲遲沒有入住，子女長年在海外工作，屋主這幾年雖有龐大醫療費用壓力，卻又不希望造成兒女的負擔，因而有了售屋念頭，沒想到桃園大竹附近各家房仲加盟品牌，都認為此物件屋況差不好賣而不積極。
湯庚翰輾轉接到此委託，發現全台信義房屋喜歡這類房型的客戶很多，決定徹底幫屋主改善屋況好好行銷，沒想到到現場一看，除了花園雜草叢生之外，頂樓漏水、壁癌、管線也堵塞，於是湯庚翰傾全店之力修繕完成後，屋主說:「沒遇過任何一個房仲公司會整間店的人都來整理的我房子，信義房屋真的說到做到。」
整理過後的物件煥然一新，湯庚翰說，因為信義房屋全台直營，也就是「一家找屋全台搜尋，一家委託全台服務」，這個物件在信義房屋官網上吸引北中南許多客戶的詢問，最後順利成交給同樣住在桃園的買方，買方也說他因為工作忙碌，大多時間利用信義房屋APP看房，還可以一鍵裝潢成他最喜歡的日式風格，加上湯庚翰的有感服務，讓他很快就下定決心買這間透天物件。
湯庚翰說，比起附近其他房仲加盟店案源少、競爭又激烈，信義房屋的客戶、協力廠商以及案源都非常豐富，各分店可以透過網站或信義房屋APP直接互通有無，他也常常跟客戶分享信義房屋線上賞屋非常方便，疫情期間他就靠信義房屋APP加速成交好幾個物件，另外信義房屋的人員素質、交易安全把關制度及提供售後保障服務都是全台一致，讓客戶買賣房屋可以很安心。
湯庚翰也表示，修剪雜草、粉刷油漆辛苦難免，但制服上的信義LOGO就代表著感動服務的品牌精神，客戶成交時的深情謝謝，讓他與同事所流的每一滴汗水都值得了。
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