缺蛋惡夢翻版？豬肉缺口超過20% 豬農點破「1時機點」影響爆發
缺蛋危機還沒結束，國內豬肉的價格飆漲，甚至一度飆破百元，雖然農委會表示，近期毛豬交易價應可維持每公斤90元左右，不過養豬戶透露，豬價上漲除了飼料養殖成本上漲外，去年底爆發小豬下痢(PED)疫情，目前小豬缺口保守估計20％，估計會對端午節前後的肉品市場造成最大影響。
記者鍾怡婷/綜合報導
面對豬肉價格如雲霄飛車上上下下，農委會受訪表示，受豬下痢等疾病影響，全台小豬約損失3%到4%，影響到豬肉供應量，才導致前陣子豬肉價格上漲。但目前預估豬源已可以正常搭配，加上透過進口豬肉補足，近期毛豬交易價可維持在每公斤90元左右。
不具名豬農受訪透露，目前需要擔心的是豬隻量不足的問題，由於小豬下痢(PED)疫情從去年底開始陸續爆發，導致許多小豬死亡，目前保守預估小豬缺口達20%，而小豬養到可宰殺約需要半年到7個月，這波豬肉缺口還會逐漸浮現，加上端午節豬肉需求上升，預估端午節前後影響最大。
雖然每公斤90元左右有符合成本，不至於讓豬農虧損，但若是過度人力干預，雖然短期內會有效果，但繼續嚴重壓縮到畜牧業生存空間，恐怕會有越來越多農民退場，導致缺口愈來越大，反而步上缺蛋後塵，呼籲豬肉價格應交由市場機制去調解。
而加工肉品業者則指出，過去國內自產豬肉約達88％，12％靠進口豬肉，今年小豬下痢(PED)疫情嚴重，預估國產豬自給率掉到85％，進口率則可提升至15%，雖然國內有缺豬的狀況發生，但在端午節前就有機會趨緩。