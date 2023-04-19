台灣人友善僅止於表面？外國人認「1情境」態度巨變：像不同人
許多外國人來台旅遊都會留下台灣民眾「熱情、好客」的印象，尤其迷路時，多數人即便語言不通，也會積極地比手畫腳解釋，不過卻有一群外國人認為，台灣人的友善僅止於表面，短時間接觸時確實能感受到滿滿的善意，但在職場上卻會變出另一副面孔，話題引起國內、外網民熱議。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於外國論壇Reddit發文，詢問「是什麼讓台灣人如此友善，難道從小就把這個當人生哲學教嗎？」，發布後引起網友認同，「作為外國遊客，我發現台灣的『好客』程度確實比我去過的其它國家還濃厚很多。人們很慷慨，會花時間幫我或帶我觀光，甚至不讓我花錢，他們總說『如果我去你的國家，你再招待我吧！』」
不過，在台就職的外國人卻看到另一個面向，「工作中的台灣人和公共場合的台灣人是完全不同」、「住在這裡有時候精神很崩潰，工作時讓我覺得他們是不同人」、「在職場上多數同事很沒安全感，他們會盡力讓自己看上去比你好，沒有團隊精神」、「我覺得只對金髮碧眼的人友善」、「我認為台灣人『好』但不到『友好』，同事雖然會幫助我，下班後卻都拒絕我的邀約」。
該討論被網友轉發至PTT，眾人認為旅遊與職場確實是不同的環境，不能一概而論「你是去上班還是去交友，上班好同事下班不認識，為什麼要答應你的邀約啊，莫名其妙」、「是同事又不是朋友，我只會對有能力的友善」、「職場上只談生意，公司內只講效率」、「上班打卡就變了一個人，開車碰到方向盤也變了一個人」。