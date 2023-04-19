房市／台南「這3區」搶手！交易量逆勢增　1200萬內買3房含車位

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資料顯示，今年3月全台南市移轉棟數2181棟，較去年同期減少1成，各主要行政區移轉棟數也都呈現年減，唯歸仁、南區、安南，交易量年增幅度均超過4成；若時間拉長，檢視第一季的交易量變化，今年台南市第一季移轉棟數4932棟，也較去年同期大減約2成，同樣只有歸仁、南區、安南區，交易量逆勢成長2成以上。
信義房屋成大店店長楊雅芬指出，交易量逆勢上揚的三個行政區有一個共同特色，就是地點位於台南蛋黃與蛋白區的交界，房價基期相對低，且由於土地價格也比較低，近年吸引建商大量推案。
而之所以能夠吸引購屋族目光，主要則是總價帶影響，總價1200萬以下，在這些行政區都能夠找到2、3房含車位的物件，且隨著居住人口移入，機能也會逐步成熟，反觀同樣的預算，如果要在台南市區購屋，卻只能買到屋齡20年以上、屋齡較高的中古屋。
因此，楊雅芬表示，目前台南的購屋族群，扣除對住在市區有剛性需求、預算比較足夠者，以及南科工作族群，可能會鎖定新市、善化一帶，就近購屋居住，許多預算比較有限的小資族、首購族，收到總價帶的吸引，就會往歸仁、安南區、南區等處找房，推測也是這些區域交易量有所提升的原因。
去年下半年以來，全台房市熱度轉冷，楊雅芬也觀察到，台南確實出現量縮的狀況，主要是新建案價格尚未見修正的趨勢，買方則呈現觀望狀態所致。不過，如果是總價落在1200萬以內的物件，需求仍高，成交速度相對較高。