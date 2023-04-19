房市／房地產價格大漲　免稅案件竟比想像多

房市／台南「這3區」搶手！交易量逆勢增　1200萬內買3房含車位

▲總價帶較容易負擔的區域，交易量能夠逆勢反增。（圖／資料照片）
▲總價帶較容易負擔的區域，交易量能夠逆勢反增。（圖／資料照片）

家庭消費中心/綜合報導

根據台南市地政局公布的移轉棟數資料，歸仁區、南區、安南區等三個行政區的交易量，無論是今年3月乃至於今年第一季，與去年同期相較，都逆勢增加。在地房仲專家分析，「總價帶是關鍵」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
主要是三個行政區地點都位於台南市蛋黃區與蛋白區的交界，近期推案量大，且由於房價基期相對市區低、近年機能逐漸成熟中，對於預算較有限的購屋族有吸引力；以目前行情來看，1200萬元以內都能在這三區找到2、3房含車位的物件。

資料顯示，今年3月全台南市移轉棟數2181棟，較去年同期減少1成，各主要行政區移轉棟數也都呈現年減，唯歸仁、南區、安南，交易量年增幅度均超過4成；若時間拉長，檢視第一季的交易量變化，今年台南市第一季移轉棟數4932棟，也較去年同期大減約2成，同樣只有歸仁、南區、安南區，交易量逆勢成長2成以上。

信義房屋成大店店長楊雅芬指出，交易量逆勢上揚的三個行政區有一個共同特色，就是地點位於台南蛋黃與蛋白區的交界，房價基期相對低，且由於土地價格也比較低，近年吸引建商大量推案。

而之所以能夠吸引購屋族目光，主要則是總價帶影響，總價1200萬以下，在這些行政區都能夠找到2、3房含車位的物件，且隨著居住人口移入，機能也會逐步成熟，反觀同樣的預算，如果要在台南市區購屋，卻只能買到屋齡20年以上、屋齡較高的中古屋。

因此，楊雅芬表示，目前台南的購屋族群，扣除對住在市區有剛性需求、預算比較足夠者，以及南科工作族群，可能會鎖定新市、善化一帶，就近購屋居住，許多預算比較有限的小資族、首購族，收到總價帶的吸引，就會往歸仁、安南區、南區等處找房，推測也是這些區域交易量有所提升的原因。

去年下半年以來，全台房市熱度轉冷，楊雅芬也觀察到，台南確實出現量縮的狀況，主要是新建案價格尚未見修正的趨勢，買方則呈現觀望狀態所致。不過，如果是總價落在1200萬以內的物件，需求仍高，成交速度相對較高。


房市／房地產價格大漲　免稅案件竟比想像多

房市／整家店「房仲全出動」幫屋主修繕！原因滿滿洋蔥

房市／桃園這路段最熱！去年Q4申貸317件　低自備款吸菜鳥工程師

房市／睽違1年半！西門町再現萬元租金店面　自拍機、夾零食機夯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀