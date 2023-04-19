馬斯克賣露營神器！縮小版「星艦火炬」烤肉必備 6千元有找
斜槓富豪馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX的「星艦-超巨型火箭」(Starship-Super Heavy)，昨（17）日首次試射失利，在倒數40秒時緊急喊卡。正當粉絲們感到惋惜時，SpaceX推出的周邊商品「星艦火炬」（Star Torch）轉移了大家的悲傷，它是以原計畫發射的星艦火箭1：200比例打造，100%不是玩具，可填充瓦斯噴火，售價175美元（約新台幣5400元），最快今年第3季發貨，有台灣粉絲曝光含運加稅後總金額是7378元。
記者徐銘穗/綜合報導
馬斯克先前在特斯拉賣過閃電造型、定價250元美金（約新台幣7700元）的「Tesla Tequila」龍舌蘭酒瓶，以及倒三角造型、定價75元美金（約新台幣2300元）的「Tesla Sipping Glasses」龍舌蘭酒杯，還有全金屬製成、Cybertruck造型的哨子「Cyberwhistle」，售價1460元。馬斯克在SpaceX繼續「不務正業」，這次他賣起了星艦火箭造型的瓦斯噴槍「星艦火炬」（Star Torch）。
「星艦火炬」為原本星艦火箭1：200比例打造而成。不過Starship Torch可不只是模型而已，SpaceX官網上標註這100%不是一個玩具，因為這同時也是把貨真價實的「火炬」，可以填充瓦斯也能真的噴火，防風火焰還可依需求調節大小，拿來炙燒牛排表面或是蛋白糖霜都很可以，不用時可鎖上安全鎖，秒變「收藏品」，最快在今年第3季發貨。
「TESLA知識家」臉書粉專昨（18）發文介紹「星艦火炬」，版主透露自己已經下訂預購，「加運費和稅金實際刷卡7378元」，笑稱是「信仰充值時間」。貼文一出引發討論，網友紛紛留言，「端午節烤肉需要這個酷東西」、「之前火箭發射秀，根本是為了推這個的吧」、「在台灣拿來防身未必不是一個好選擇（咦）」、「拿來露營超帥買」、「買來烤牛排好像很屌」。