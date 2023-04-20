房市／房仲版愚公移山！鄭如芳「花7年」助老翁售屋

我是廣告 請繼續往下閱讀
人在異鄉的鄭如芳，做任何事情都感到充滿新鮮感與挑戰，哪怕只是勞力工作都能看見初衷，重新點燃了對生活與工作的熱情。因此，返台後，她更決定嘗試極具挑戰性的業務工作，且直接投入交易總價最高的不動產領域。
新人時期的第一件成交案，是一位當時年逾7旬的黃奶奶，房子銷售長達6年，卻因各種原因沒有賣成功，即將放棄時，黃奶奶願意給剛入行的新人一個機會。鄭如芳卯足全勁，積極行銷物件，每次有客戶看屋總是陪同著詳細講解，最後也順利成交了，「當時黃奶奶的笑容與肯定，成為我後來的房仲生涯中，即使遇到挫敗，也能堅持下去的動力！」因為這是她第一次感受到替客戶完成心願的喜悅。
不只積極，鄭如芳也發揮「愚公移山」精神，真誠、認真、耐心地服務客戶。新人時期，一位80多歲的阿公委託她售屋，由於阿公家住天母，物件卻在三重，每次買方想看屋，鄭如芳都要帶著阿公從天母搭計程車到三重開門，有時還順便會陪阿公順便在三重探訪親友；但因每次買方出價都達不到阿公心目中的理想價格，時間一長，許多同業、同事都認為，這位屋主不是真的想賣房。
鄭如芳卻始終堅持不放棄，繼續服務這位阿公，積極努力銷售房子，並時常探訪、關心老人家。就這樣過了7年，終於出現一對準備生小孩的夫妻買家，出價的價格接近阿公心目中的數字，而此時，鄭如芳也已經從當年的房仲菜鳥，晉升到業績表現出色的專案經理職級。
阿公雖然對數字仍不太滿意，但最後終於點頭出售房子，只因為鄭如芳當時正在準備結婚大事，阿公笑說「這就當送給妳的結婚禮物了！」對鄭如芳來說，這次的服務歷程，不只幫客戶賣掉房子，更看見一位老人家對晚輩的照顧與疼惜，這份感動，成為她日後持續服務更多客戶的養分與動力。
她也認為，正是因為信義房屋的企業理念，講求「先義後利、說到做到、正向思考」，與她的價值觀相當一致，讓她能一步一腳印，始終秉持正直、誠信的態度服務客戶，不用擔心短時間看不到績效，反而更能夠用心陪伴客戶、最終獲得客戶的認同，這也是她一直留在不動產業界努力的原動力。
而鄭如芳也在日前獲得台北市不動產仲介經紀商業同業公會「傑出不動產經紀人」獎表揚，她希望，未來的房仲生涯，能持續精進專業，幫助更多客戶完成家業夢想。