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小三女兒月經來！媽媽「以為受傷」傻眼：吃太營養　專家解答了

▲一名媽媽發現自己小學三年級的女兒「月經來報到」！（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲一名媽媽發現自己小學三年級的女兒「月經來報到」！（示意圖／翻攝自 pixabay ）

記者張嘉哲/綜合報導

太早熟了吧？一位媽媽近日分享自己國小三年級的小女兒表示，自己內褲上面出現血跡，原本想說應該是受傷，沒想到竟然是「月經來了！」讓該位媽媽相當傻眼，釣出不少女性分享第一次月事來的經驗，掀起熱議。

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一名媽媽在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「女兒近日突然跟我說內褲上面有血，一開始想說應該是受傷什麼的，結果看了之後才發現是月經？她嚇死了，我也嚇死了，我女兒才國小三年級，竟然這麼早就來了？我以前國中才來欸！現在小孩吃太營養？」

貼文一出，不少網友紛紛回應「真的太早了吧....正常不是在國小5、6年級嗎？」、「女兒有沒有體重過重的問題啊？有可能是飲食習慣造成喔」、「性早熟沒錯了！要快點帶去看醫生」、「我自己是小六才來啦.... 小三真的有點太早了」、「建議還是要去看看醫生喔，給專業診斷看看比較好」、「小三真的太早，我國一才來的說！」、「現在小孩可能真的吃太好了啦哈哈哈」。

▲（圖／取自Unsplash）
▲一位媽媽發現自己小學三年級女兒「月事來了！」（圖／取自Unsplash）
對於性早熟的定義，根據三軍總醫院官網小兒科部門說明，一般正常兒童第二性徵出現的時間，男生為9歲至14歲、女生為8歲至13歲之間，如果女生在8歲前出現胸部發育、陰/腋毛發育甚至初經來潮等性特徵，就稱為是性早熟。

三軍總醫院小兒科部門表示，雖然多數性早熟患童之致病原因仍不明，但已有研究發現體重過重者，有較高的比例會導致骨齡超前及性早熟之情形。建議父母應讓子女維持適度飲食、運動、控制體重，以降低性早熟出現機率。一旦幼童出現性早熟徵兆，家長們應及時帶患童到兒童內分泌科就診，醫師會根據孩子的年齡、身高、體重、身體質量指數（BMI）、營養狀態、潛在疾病、青春期發育的成熟度，綜合判斷骨齡是否符合整體表現，對孩子提供最適切的建議與治療。

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