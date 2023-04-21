不想老婆買房！尪「秒掏1800萬」霸氣勸阻：折現金匯你戶頭

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然而，老公對此並不支持，說明查看實價登錄後，發現同建案2年前與如今的總價差了整整500萬，認為目前為房價高點，不宜購入；原PO則認為那是2年前的價格，且建案位在重劃區，她認為未來還會再漲。
兩人始終難以達到共識，接著，老公為說服直接釋放利多，表示原PO若願放棄，直接折現金1800萬元匯進她戶頭。雖然她認為「老公的錢＝我的錢，賺自己的錢不有趣」，但也藉此看見了對方的決心，於是發文詢問「高於實登500萬的預售，大家建議買嗎？」
貼文一出，眾人皆被老公霸氣的舉動給震驚「有1800萬現金然後來問這種問題？」、「你隊友能有1800萬現金 你還需要買房嗎…」、「光聽到折現金1800萬到你戶頭…就沒什麼懸念了」、「這間放棄，那到一千八以後，增加預算，可以去看2500的」、「兩年前實登沒有參考價值，就像你們以後要賣也不會按兩年前的實價賣」。
不過在原PO透露房子位在「雲林高鐵站」後，眾人開始勸退「不會很建議買，這個地點等於賭博，不能說一定不會漲，但要像第二個青埔這樣漲我覺得有困難」、「重劃區得看交通是否便利，否則以高鐵雲林周邊，空地還很多，人流車流也很少，要上漲當然就不容易」、「虎尾買1800萬的大樓，高鐵周邊的機能廢到笑，我覺得不行，而且將來買的人少，雲林人普遍喜歡住透天，建議放棄學經驗」。