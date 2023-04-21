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不想老婆買房！尪「秒掏1800萬」霸氣勸阻：折現金匯你戶頭

▲原PO丈夫想勸阻她買房，於是霸氣喊：「放棄我就匯1800萬給妳！」（示意圖／NOWnews資料照）
▲原PO丈夫想勸阻她買房，於是霸氣喊：「放棄我就匯1800萬給妳！」（示意圖／NOWnews資料照）

記者李惠婷/綜合報導

用1800萬買老婆的一句放棄，你說值不值？一名人妻已認真看房1年多，近日終於找到心儀的物件，不僅外頭景緻美麗、坪數大小剛好還有坡平車位，種種因素令她心動地想直接簽約購入，可老公卻持相反意見，認為這房不值得買，面對妻子的堅持，他為了動搖竟直接喊出「如果妳放棄，我直接折現金1800萬元匯到妳戶頭！」

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原PO於臉書社團《買房知識家 A你的Q 》發文，表示近期找到一間正對公園、高樓層、大坪數、具坡平車位，建坪62坪、室內42坪，總價約1800萬元的房子，該物件與她心目中的條件完全吻合，於是已付10萬訂金也議價成功，現在就只差臨門一腳，簽完約就是該房的主人了。

然而，老公對此並不支持，說明查看實價登錄後，發現同建案2年前與如今的總價差了整整500萬，認為目前為房價高點，不宜購入；原PO則認為那是2年前的價格，且建案位在重劃區，她認為未來還會再漲。

兩人始終難以達到共識，接著，老公為說服直接釋放利多，表示原PO若願放棄，直接折現金1800萬元匯進她戶頭。雖然她認為「老公的錢＝我的錢，賺自己的錢不有趣」，但也藉此看見了對方的決心，於是發文詢問「高於實登500萬的預售，大家建議買嗎？」

▲內政部強調3萬元房貸補貼絕不是鼓勵民眾買房。（圖／取自Pexels）
▲原PO想買房，但老公卻試圖用1800萬阻止她。（圖／Pexels）
貼文一出，眾人皆被老公霸氣的舉動給震驚「有1800萬現金然後來問這種問題？」、「你隊友能有1800萬現金 你還需要買房嗎…」、「光聽到折現金1800萬到你戶頭…就沒什麼懸念了」、「這間放棄，那到一千八以後，增加預算，可以去看2500的」、「兩年前實登沒有參考價值，就像你們以後要賣也不會按兩年前的實價賣」。

不過在原PO透露房子位在「雲林高鐵站」後，眾人開始勸退「不會很建議買，這個地點等於賭博，不能說一定不會漲，但要像第二個青埔這樣漲我覺得有困難」、「重劃區得看交通是否便利，否則以高鐵雲林周邊，空地還很多，人流車流也很少，要上漲當然就不容易」、「虎尾買1800萬的大樓，高鐵周邊的機能廢到笑，我覺得不行，而且將來買的人少，雲林人普遍喜歡住透天，建議放棄學經驗」。

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