真的是人！日本男想當狗「砸200萬圓夢了」 1年後現況公開
愛狗成痴！愛到自己都想變成狗！日本有一名男子從小就想要變成四腳動物，沒想到長大之後，他為了完成自己的夢想，竟然花了200萬日幣（約45萬新台幣）製作牧羊犬布偶裝，並且開始穿戴模仿狗狗的行為，甚至還開設YouTube頻道經營，事隔一年後，該位男子的現況也曝光了！
記者張嘉哲/綜合報導
去年，日本媒體曾經報導一位日本男子名為Toco，因為從小就非常喜歡狗，夢想更是成為一隻狗到外面溜噠，於是長大後他砸了200萬日幣（約45萬新台幣）製作牧羊犬布偶裝，整個過程耗時了整整40天，並且他還開設YouTube頻道「動物になりたい（I want to be an animal）」來經營自己的生活。
從頻道內容上可以看出，Toco會穿著布偶專學習狗狗日常的作息，例如跟人們互動牽手、在地板上打滾、脖子被套狗繩出門散步，甚至吃狗食或者是兩隻腳站立影片都有，頻道創立一年至今，已經有2.38萬人訂閱，並累積超過979萬次觀看，不過上次上傳影片則是兩週以前，每次推出新影片都有大批粉絲留言鼓勵。
Toco去年接受《MailOnline》採訪時就有提到，坦言沒有信心讓朋友知道自己有這個「嗜好」，擔心如果講出口，朋友會覺得他非常的奇怪，不過這是他的夢想，就是用4隻腳行動，做只有狗才會做的事，僅有少數的家人跟朋友才知情，反應都是相當驚訝。