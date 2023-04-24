企鵝妹徒步環台中！第一天「狂走37公里」 鄉民全改觀：太佩服
南韓知名實況主企鵝妹數年前在台灣爆紅，後續轉往歐美發展，獲得大量社群粉絲的歡迎與支持，人氣居高不下，不過她也時常發生爭議事件，不喜歡她的粉絲數量同樣不少。而近期企鵝妹兌現諾言，要徒步環島，第一天更是狂走37公里，從宜蘭走到頭城，讓許多黑粉也不禁大喊「佩服」。
記者潘毅/綜合報導
企鵝妹昨（23）日在IG上宣告自己的徒步環島旅程展開，她要從宜蘭出發，依序經過台灣本島最東、最北、最西點後，抵達目的地墾丁以及台灣最南點，整段旅程的預估公里數就高達634公里。
而昨（23）日企鵝妹從中午開始啟程，一直走到深夜11點多，才抵達頭城的下榻飯店，在結束直播前，她已經走了37公里，滿臉是汗水，這一幕讓許多PTT鄉民也不禁大喊「這次很佩服她啊，也順勢訂閱了」、「徒步真的威，我只機車環島過而已」、「晚上10:30還在走，太佩服了」、「認真做好一件事情都值得佩服」。
目前企鵝妹的徒步環島旅程還進行當中，今（24）日進入第二天，暫定目標是從頭城到大里，路程大約17公里，一路上她經過了蘭陽博物館等等知名觀光景點打卡，並向各國觀眾介紹台灣，路途中也有一些熱心的觀眾，送上酸痛貼布、反光背心等物品，讓企鵝妹不斷大讚：「台灣人真的很友善。」