《英雄聯盟》玩家用Discord帳號慘遭誤鎖？官方正面回應了
全球知名DOTA遊戲《英雄聯盟》台服在今年回歸原廠營運，但近期遊戲內問題層出不窮，除了許多境外玩家湧入之外，還有各種外掛問題浮現，甚至還有玩家在知名論壇上控訴，自己使用語音軟體Discord，就被判定使用第三方程式而被鎖帳號，對此，官方也在今（24）日發出聲明回應：「該消息並非屬實」。
記者潘毅/綜合報導
回顧這起事件，在本月21日時，有玩家在論壇巴哈姆特上控訴，自己在3月時遊戲帳號遭到封鎖，官方回信中提到他曾「使用Discrod(語音軟體)」連接客戶端以進入遊戲房間，被判定成第三方程式而被永久封鎖，這種以第三方程式連結遊戲程式是違反了玩家守則的行為。
此事件在玩家社群間引爆譁然，今（24）日《英雄聯盟》官方則對此做出回應，完整聲明如下：
親愛的召喚師們
我們了解到最近有英雄聯盟玩家因使用 Discord 程式而導致帳號遭到封鎖，並且這個消息讓所有玩家感到疑惑且擔心；然而同樣身為遊戲玩家的我們相當明白，Discord 是大家在遊戲中相當倚重並能夠讓彼此交流的程式。
我們想告訴大家：該消息並非屬實。
請你放心，使用Discord 並不會違反我們的使用條款，也不會導致帳號被停權，因此你可以繼續放心地在進行遊戲時使用 Discord 程式。
希望上述說明能夠解答各位召喚師近期的疑問和擔憂，若你還有任何遊戲相關的問題，歡迎隨時透過 Facebook Messenger 傳送訊息給我們，我們將竭誠為你提供協助。