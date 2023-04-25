獨居女失聯3天！幫報警破門「遭求償1萬2」 眾嘆：連續劇演真的
連續劇的狀況竟然真實上演？近期有民眾在社區內目睹一張公告，表示有一位獨居女子，平時有洗腎行程，但近3日家門都緊閉，沒有公開現身、電話也失聯，最終管委會協同里長報警，由消防隊進行破門，沒想到後續結局竟極度神似《火神的眼淚》劇情，話題也引發許多們民眾開始省思。
記者潘毅/綜合報導
一位民眾在論壇《爆廢公社》分享一張擺在社區大廳的公告「本大樓某樓女住戶，平日固定有洗腎行程，近三日失聯，經，管理員及鄰長多次打電話和按電鈴都沒人回應，擔心發生意外，於是協請里長共同報警，並通報消防隊，強行破壞內部已反鎖的門進入」，然而一行人入門後，才發現這位女住戶因服用藥物而昏睡中，沒有立即性生命危險。
沒想到女住戶事後要求社區賠償被破壞的門鎖共1萬2千元維修費，最終由里長、管委會各負擔6千，而社區也在協調後決議「本社區委員會不再負責維護該住戶居家服藥不出門安全問題，以此為據」。
上述經過與連續劇《火神的眼淚》第3集中劇情極度相似，溫昇豪飾演的消防員邱漢成，就曾因「烏龍報案」而緊急破門，事後還被屋主求償8萬元；因此不少民眾看完這張公告，也忍不住感嘆「原來「火神的眼淚」演的都是真的！門比命重要！」、「這管委會、里長很棒耶，可惜該住戶不理智，居然反頭索賠」、「這樣很好，有公告出來，是住戶自身問題，出事不要賴到管委會頭上」、「真的不能怪現在的人冷眼旁觀」。