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房市／信義房屋8人　獲頒北市傑出不動產經紀人員獎

▲信義企業集團共8人獲台北市不動產仲介經紀商業同業公會頒發傑出不動產經紀人員獎。（圖／資料照片）
▲信義企業集團共8人獲台北市不動產仲介經紀商業同業公會頒發傑出不動產經紀人員獎。（圖／資料照片）

家庭消費中心/綜合報導

台北市不動產仲介經紀商業同業公會昨（25）日頒發傑出不動產經紀人員獎，信義房屋、信義全球共8人獲獎，為業界獲獎最多的品牌。

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信義企業集團有5人獲選第17屆傑出不動產經紀人，包括天母七段店專案經理鄭如芳、天母東路店專案經理湯淑玲、松江南京店主任黃文羚，以及信義全球商仲二部專案經理陳泰利；另有4人奪得傑出不動產營業員獎，分別為西湖店店經理詹梓卿、天母店專案協理吳建樵、忠孝玉成店專案經理林佳穎，以及信義全球投資一部專案經理陳怡君。

鄭如芳曾幫客戶迅速成交掉其他仲介6年都沒賣出去的房子，但也曾花7年服務一位「別人都認定不是真正想賣房」的老屋主，將「解決問題」當作房仲工作最大的成就感來源；湯淑玲當年為改善家計踏入房仲業，兢兢業業服務客戶，深獲信任，特別的是，她不想因為工作錯過與3個兒女相處的時間，21年來台北桃園通勤距離高達5.5萬公里，仍持續努力不懈。

黃文羚則是秉持「客製化服務、超越客戶期待」的信念從事房仲工作，經常主動替客戶換紗窗、油漆補土，甚至協助修繕公寓樓梯扶手，把客戶的房子當成自己的房子在照顧；又如陳泰利，過去曾擔任醫官，由於對房仲業務有興趣，退伍後加入信義全球專營商用不動產。

84年次的詹梓卿年紀雖輕，但入行2年半，陸續奪得新秀獎、千萬經紀人，今年3月不僅拿到北市仲介公會的表揚，4月更升任店主管，對她來說，能夠參與客戶人生大事、幫助到客戶，是房仲工作最有價值的地方；而擁有15年房仲資歷的吳建樵，同樣也是從新人時期就表現優異，甚至直到近期，仍有14年前成交的客戶，拿著他當年的名片指名要找他服務！

林佳穎則是自藥商業務轉職信義房屋，始終保持年輕心態，和剛畢業的新鮮人一起善用公司資源累積專業、學習如何服務客戶；無獨有偶，陳怡君過去鑽研生態學術研究，投入商用不動產後，仍秉持學術研究精神探索客戶與案件，並試著找出問題與解決方法，曾因此突破困境，賣掉10年銷售不出去的大樓。

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