房市／信義房屋8人　獲頒北市傑出不動產經紀人員獎

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鄭如芳曾幫客戶迅速成交掉其他仲介6年都沒賣出去的房子，但也曾花7年服務一位「別人都認定不是真正想賣房」的老屋主，將「解決問題」當作房仲工作最大的成就感來源；湯淑玲當年為改善家計踏入房仲業，兢兢業業服務客戶，深獲信任，特別的是，她不想因為工作錯過與3個兒女相處的時間，21年來台北桃園通勤距離高達5.5萬公里，仍持續努力不懈。
黃文羚則是秉持「客製化服務、超越客戶期待」的信念從事房仲工作，經常主動替客戶換紗窗、油漆補土，甚至協助修繕公寓樓梯扶手，把客戶的房子當成自己的房子在照顧；又如陳泰利，過去曾擔任醫官，由於對房仲業務有興趣，退伍後加入信義全球專營商用不動產。
84年次的詹梓卿年紀雖輕，但入行2年半，陸續奪得新秀獎、千萬經紀人，今年3月不僅拿到北市仲介公會的表揚，4月更升任店主管，對她來說，能夠參與客戶人生大事、幫助到客戶，是房仲工作最有價值的地方；而擁有15年房仲資歷的吳建樵，同樣也是從新人時期就表現優異，甚至直到近期，仍有14年前成交的客戶，拿著他當年的名片指名要找他服務！
林佳穎則是自藥商業務轉職信義房屋，始終保持年輕心態，和剛畢業的新鮮人一起善用公司資源累積專業、學習如何服務客戶；無獨有偶，陳怡君過去鑽研生態學術研究，投入商用不動產後，仍秉持學術研究精神探索客戶與案件，並試著找出問題與解決方法，曾因此突破困境，賣掉10年銷售不出去的大樓。