台灣啦啦隊赴美奪金牌！頒獎「誤播中國國歌」 眾拍手喊3字超暖
台灣啦啦隊國家代表隊近日飛往美國奧蘭多，參加2023啦啦隊國際盃（International Cheerleading Cup），在男女混合最高級組拿下金牌的佳績，結果卻傳出在頒獎時，主辦單位不小心放成中國國歌，讓現在陷入尷尬，所幸在反應換歌空擋時，台下就有人高喊「TPE」，緩解了當下的狀況，也讓成員們相當感動。
記者張嘉哲/綜合報導
台灣啦啦隊國家代表隊近日傳來好消息，參加2023啦啦隊國際盃榮獲最高級組冠軍，銀牌則是墨西哥，銅牌由日本帶走，中華啦協也在第一時間在臉書上宣布喜訊。不過在頒獎時發生了一點小插曲，主辦單位不慎將我們的國旗歌放成中國的國歌，讓場面有些尷尬。
而我國代表隊領隊發現歌曲錯誤後，馬上向主辦單位反應並要求換歌，所幸在換歌空擋時，現場其他選手以及觀眾則暖心拍手高喊「TPE、TPE」，為我國選手祝賀以及加油打氣，後續音樂也更正為我國國旗歌，台下又是一片掌聲，場面令人十分動容。
而據《中央社》報導，這場比賽完全沒有中國選手參賽，因此不可能是被惡意打壓，加上也非亞、奧運項目，單純就是工作人員誤播國歌，經台灣代表隊成員制止後，大會立刻改播台灣的國旗歌，也希望外界不要誤解。而這次台灣代表隊除了在最高級組拿下金牌外，在舞蹈啦啦隊彩球雙人組、嘻哈雙人組也分別拿下第9名以及第7名成績，相當優異！