全家霜淇淋有對手了！這家推草莓果乾霜淇淋 粉絲喊衝：真心好吃
被霜淇淋耽誤的超商全家一直是霜淇淋粉絲們心中第一名，不過如今這冠軍地位似乎已有動搖跡象！一名網友在超商新品資訊社團中，分享義美的草莓霜淇淋，大讚「好吃又很大一杯」。不少同好也附和說「這個真心好吃！而且草莓果乾就很貴了！」還有人直呼「全家霜淇淋有對手了」。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO昨（25）在臉書「7-11全家 各超商新品資訊共享」社團中分享，大推義美食品門市推出的草莓霜淇淋，寫道「香草冰淇淋+草莓乾，好吃耶！又很大一杯，報會員才48元，誠意十足」。該款霜淇淋為義美上月中90周年感恩活動推出，原價60元、現折10元，會員購買只要48元，全台百家門市都有賣。
貼文一出引發討論，不過一如全家霜淇淋總是被「比大小」。不少網友羨慕原PO買到「很大一杯」霜淇淋，留言感慨「我買這個草莓很少」、「我拿過只有半杯的」、「基隆的超級摳！冰淇淋擠一點點，草莓乾兩顆，其他都屑屑」、「這量真的看店耶～有些態度也沒很好」。
雖然霜淇淋大小看店員心情，仍有不少網友認為義美的比全家霜淇淋還好吃，留言「好吃！值得。趁活動期間買來過過癮不貴啦！」、「衝義美門市」、「這個很好吃」、「義美的東西美感真的」、「吃完會飽，真爽！」
此外，周末就是五一勞動節連假，超商發動優惠犒賞廣大勞工和上班族，萊爾富4月29日起祭出大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵同品項買20杯送20杯，門市另有咖啡第2杯10元好康，能量飲料及汽水也有買1送1。全家周五起則有霜淇淋買1送1，連續4天開跑，勞動節當天再加碼特濃美式或特濃拿鐵買3送3。