NBA季後賽／史上6次老八傳奇　1999年尼克「L超人」4分打最經典

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1994年NBA季後賽 (1)西雅圖超音速 2-3 丹佛金塊(8)
1999年NBA季後賽 (1)邁阿密熱火 2-3 紐約尼克(8)
2007年NBA季後賽 (1)達拉斯小牛 2-4 金州勇士(8)
2011年NBA季後賽 (1)聖安東尼奧馬刺 2-4 曼菲斯灰熊(8)
2012年NBA季後賽 (1)芝加哥公牛 2-4 費城76人(8)
2023年NBA季後賽 (1)密爾瓦基公鹿 1-4 邁阿密熱火(8)
以過去歷年「老八傳奇」分類，尼克、熱火算是家常便飯。1999年熱火是東區龍頭，第一輪遭到尼克隊2:3淘汰，直到今年自己也成為老八傳奇。
歷年最經典戰役，莫過於1999年的尼克隊。當年尼克隊好不容易在東區不用遇到天敵芝加哥公牛隊，因為少了喬丹的公牛隊根本沒打進季後賽，也是自1984年以後，公牛隊首度缺陣季後賽。好不容易以第八種子晉級的尼克，在首輪遇到熱火，靠著陣中球星Allan Houston跳出來幫助球隊，他在第5場比賽面對熱火，第四節在尼克隊落後1分狀況下，Allan Houston在最後0.8秒禁區接到中距離跳投得手，逆轉比賽，也幫尼克以78:77氣走熱火，完成老八傳奇。當時熱火有「晨星」Alonzo Mourning、小哈德威Tim Hardaway、Jamal Mashburn等好手在，讓油頭教練Pat Riley不甘心地離開球場。
後來尼克隊殺進東區冠軍戰，換成「L超人」Larry Johnson 跳出來，要知道，他當時是跟Anthony Mason交易到尼克，也是他生涯晚期，遇到兵強馬壯，擁有神射手「大嘴」Reggie Miller的溜馬隊，尼克隊竟然反敗為勝。
這個系列賽第二戰開始，「大猩猩」Patrick Ewing因傷無法出戰，當家中鋒不在家，尼克隊只好以小球應戰，關鍵就在Larry Johnson能否頂上戰線。其實在季後賽，他就展現出「關鍵先生」的實力，並且常以外線給予球隊幫助，不過沒想到他的生涯最關鍵時刻，卻是出現在第三戰，Larry Johnson在第3戰尼克落後3分的情況下，在外線接球，並且以華麗的假動作，騙了年輕的Antonio Davis跳起來，三分進算，還有加罰機會，他也戰戰兢兢的完成一記4分打，儘管還剩下一些時間，但Mark Jackson單打卻放短，讓溜馬隊1分落敗。
Larry Johnson幫助紐約尼克隊92-91拿下第3戰的勝利，最後也成功率隊奪得東區冠軍，為史上第一支打進NBA總決賽的第八種子球隊。
2022~2023年球季，邁阿密熱火對跟紐約尼克隊都晉級東區季後賽第二輪，將再次正面交鋒。這兩隊的歷史情仇，就像回到1999年季後賽一樣，到底這次換成是今年上演「老八傳奇」熱火笑著離開球場，還是尼克隊要自2000年後，再度晉級到東區決賽，相當有看頭。
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