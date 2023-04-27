NBA季後賽／東區傳統大戰！詹皇打甜瓜！尼克上次尬熱火已11年前
熱火隊今（27日）以128：126擊敗第一種子公鹿隊，陣中「士官長」Jimmy Butler出戰46分鐘，33投17中、砍下42分，帶領球隊上演「老八傳奇」，不過尼克隊也以106:95淘汰騎士，Brunson得到23分，R. Barrett得到21分，順利頂替大前鋒Julius Randle受傷的位置，兩隊在東區季後賽交手5次，雙方3勝2負，尼克領先，最後一次交手為2012年，熱火以4-1贏下。
記者吳政紘/綜合報導
熱火隊12年陣容完整，不但有「詹皇」LeBron James坐鎮，還有「閃電俠」Dwyane Wade、Chris Bosh三巨頭，可說是熱火最巔峰時期，尼克當時雖然在例行賽上演「林來瘋」（Linsanity），但「甜瓜」Carmelo Anthony、「阿罵」Amar'e Stoudemire等主將仍無力回天。
最令球迷印象深刻的是，東區季後賽，從1997年開始，兩隊都年年碰頭，尤其「大猩猩」Patrick Ewing跟「晨星」Alonzo Mourning年年對決，也成為當時話題。
1997年季後賽第二輪，兩軍戰到第七場才分出高下，Tim Hardaway單場38分力壓尼克晉級，最後熱火不敵公牛隊，1998年兩軍在首輪遭遇，Allan Houston已經展露頭角，在Patrick Ewing受傷影響下，還是擊敗熱火晉級第二輪，而Alonzo Mourning 與Larry Johnson還在場上大打出手，成為當時話題。
1999年最經典，兩軍再度第一輪碰到，但關鍵第5戰，又是Allan Houston飆進致勝2分，成功逆轉戰局，尼克隊一路殺到東區決賽，擊敗溜馬，上演「老八傳奇」，最後打到冠軍賽才輸給馬刺隊。
2000年熱火隊已經又把戰局逼到第七場，「鎖喉手」Latrell Sprewell跳出來幫助尼克晉級東區決賽，沒想到溜馬跑出來攪局，最後尼克又氣力放盡。
但尼克隊上次打進東區決賽也是23前年，這次熱火變成「老八」，戰力來看，兩隊都會是「肉搏戰」，Jimmy Butler能否幫助熱火晉級，也要看尼克隊Brunson的得分能力如何？