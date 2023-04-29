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必比登激推「一甲子」！漲價後人潮直擊　焢肉飯油花太絕了　

▲在非假日的下午約莫4點，一甲子餐飲依舊有排隊人龍。（圖／記者葉盛耀攝）
▲在非假日的下午約莫4點，一甲子餐飲依舊有排隊人龍。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

豬肉等食材成本持續上漲，連帶以豬肉為主的小吃店也紛紛調漲售價，獲米其林必比登推薦的一甲子餐飲，4月下旬剛調整售價，招牌的焢肉飯從100元漲到110元，而刈包則從50元漲到60元，漲幅近一成的焢肉飯消費者是否還買單？《NOWnews今日新聞》記者親自到現場直擊。

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一甲子餐飲位在小吃店林立的萬華區一處三角窗騎樓，還未獲米其林必比登推介之前就已是人氣名店，每當正餐時間必定見到顧客大排長龍，記者刻意選在非假日的下午約莫4點前來觀察。之前因為疫情影響僅供外帶，如今也提供顧客可於騎樓下座位內用，而現場依舊看得到排隊隊伍，約莫7人上下，加上現場服務人員有4位且手腳俐落，排隊時間大約是等候10分鐘，即可點購並獲取餐點。

▲渡過疫情期間後，一甲子餐飲也開放騎樓座位可開始內用。（圖／記者葉盛耀攝）
▲渡過疫情期間後，一甲子餐飲也開放騎樓座位可開始內用。（圖／記者葉盛耀攝）
▲服務人員的動作俐落，製作餐食迅速確實。（圖／記者葉盛耀攝）
▲服務人員的動作俐落，製作餐食迅速確實。（圖／記者葉盛耀攝）
招牌的控肉飯有著比手掌心還大一些的一大片焢肉，肥瘦均勻且滷得發亮誘人，吃起來果真柔軟入味，有豐富醬香又有甘甜尾韻，配著香Q白飯很是對味；一旁配菜不少，兩大塊同樣夠味的豆乾，還有醃黃瓜、微辣菜脯等，都是重口味的開胃配角。另一人氣商品刈包，則同樣也夾著肥潤夠味的焢肉與酸菜，大量的花生粉讓整體滋味偏甜。在現場喧囂人聲中亦可聽到夾雜著韓語、廣東話，可見這裡也受國際觀光客青睞。從現場滿座狀況與排隊人龍來看，即便上漲約一成，一甲子餐飲的生意似乎依舊不受影響。

▲控肉飯有著大尺寸的控肉，滷得柔軟入味，另有豆乾、菜脯、黃瓜片等配菜。（圖／記者葉盛耀攝）
▲控肉飯有著大尺寸的焢肉，滷得柔軟入味，另有豆乾、菜脯、黃瓜片等配菜。（圖／記者葉盛耀攝）

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