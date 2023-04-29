必比登激推「一甲子」！漲價後人潮直擊 焢肉飯油花太絕了
豬肉等食材成本持續上漲，連帶以豬肉為主的小吃店也紛紛調漲售價，獲米其林必比登推薦的一甲子餐飲，4月下旬剛調整售價，招牌的焢肉飯從100元漲到110元，而刈包則從50元漲到60元，漲幅近一成的焢肉飯消費者是否還買單？《NOWnews今日新聞》記者親自到現場直擊。
記者葉盛耀/綜合報導
一甲子餐飲位在小吃店林立的萬華區一處三角窗騎樓，還未獲米其林必比登推介之前就已是人氣名店，每當正餐時間必定見到顧客大排長龍，記者刻意選在非假日的下午約莫4點前來觀察。之前因為疫情影響僅供外帶，如今也提供顧客可於騎樓下座位內用，而現場依舊看得到排隊隊伍，約莫7人上下，加上現場服務人員有4位且手腳俐落，排隊時間大約是等候10分鐘，即可點購並獲取餐點。
招牌的控肉飯有著比手掌心還大一些的一大片焢肉，肥瘦均勻且滷得發亮誘人，吃起來果真柔軟入味，有豐富醬香又有甘甜尾韻，配著香Q白飯很是對味；一旁配菜不少，兩大塊同樣夠味的豆乾，還有醃黃瓜、微辣菜脯等，都是重口味的開胃配角。另一人氣商品刈包，則同樣也夾著肥潤夠味的焢肉與酸菜，大量的花生粉讓整體滋味偏甜。在現場喧囂人聲中亦可聽到夾雜著韓語、廣東話，可見這裡也受國際觀光客青睞。從現場滿座狀況與排隊人龍來看，即便上漲約一成，一甲子餐飲的生意似乎依舊不受影響。