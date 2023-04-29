熊貓外送員「集體送餐」！他愣：訂單很大 真相超出想像哭了
常常我們在路上都能看到不少外送員的身影，可能等個紅綠燈能遇到兩到三位都是非常常見的。不過，近日就有網友在路上時候，遇到一整群熊貓集體送餐的情況，讓他感到非常新奇，沒想到貼文引發討論後，卻有人出面揭開真相，表示這並不是「送餐路上」，而是「集體捻香」，讓不少人大感意外。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「哇！路上超多熊貓的，肯定是大訂單」只見貼出的照片，一個紅綠燈口聚集了異常多的熊貓外送員，仔細數一數照片當中外送員的數量，竟然高達11人，場景著實罕見，而也有幾位外送員甚至連穿著相同的上衣，讓人好奇他們之間的關係。
貼文一出，不少網友紛紛回應「這麼團結肯定不是送餐，去支援的機率很高吧哈哈哈」、「這是出遊吧....感覺不像是送餐，還有人穿一樣的衣服」、「看他們騎車的氣勢，就知道是要去找吳柏毅的哈哈哈」、「沒看過這麼多熊貓外送員一起欸」、「員工旅遊？自己辦的吧」、「學校訂大量的東西吧？不然怎那麼多熊貓往同一方向啊？」
然而就在一片網友猜測之際，一位女網友表示「其實這是熊貓幫來福祿壽捻香致意，抱歉大家誤會了，他們穿的衣服『田園早午餐』是我們姐弟開的，我弟因病辭世了，熊貓親友團來捻香致意，謝謝田園熊貓親友團，弟弟收到大家心意了謝謝！」這讓不少人瞬間悲傷表示「......原來是誤會，節哀」、「沒想到一張照片背後這麼鼻酸，節哀！」、「能讓這麼多外送員前往捻香，做人一定很成功」、「弟弟能獲得這麼多外送員的送別，肯定是非常棒的人！姊姊加油！」