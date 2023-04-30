五月份運勢搶先看！「12星座」職場機遇曝光　命理師揭注意事項

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白羊座
白羊寶寶的5月可以說好運環繞，話題繽紛。事情的進展比想像的要好，可以得到精神上的釋放。在工作中遇到麻煩的人，也會從周遭得到解決方案的啟示。無論遇到多麼嚴重的情況，只要心情放輕鬆，最終都會朝著正向前進。不好的想法往往會使事情變得更糟，因此強迫自己做事時，考慮到積極的結果，可能是個好主意。人際上易產生矛盾，無論性別或職位如何，無論是在工作中還是在私人生活中，當談話不融洽，意見和印象發生衝突時，就會起爭執。很多時候會因放不下自己的堅持，所以可能這矛盾會拖很久。當然你不一定要妥協，所以你也不一定勉強去改善關係，遇上時，走開就好。
金牛座
金牛寶寶的5月有些停滯。總的來說似乎不太順利，沒有任何運氣。因此，與其只是向前看，不如花點時間回顧一下，看看旁邊，或者停下來檢視你現在所處的位置。實現目標當然重要，但適度的停止或休息時間也很重要。有時間靜下心來看看四周是重要的，比如轉換心情，平復心情。如果你領先於別人，可以向別人伸出援手。如果你走在別人後面，你可能想重新參與。如果你能看到他們，你將能夠判斷該如何調整自己去跟上。讓我們通過設定一些目標來克服信心的下降。一旦你做到了這一點，給自己設定某種獎勵，比如買你想要的東西、去旅行等，將有助於提高你的動力。
雙子座
雙子寶寶的5月處於起起伏伏的狀態。有時候事情沒有按計劃進行，你以為會壓力很大，但結局恰恰相反，放棄的事情，反而有了新的可能，你可以看到未來的逆轉。不要擔心，不要放棄，不管是好是壞，比平時多堅持一些，事情可能會更好。而一旦放開手，即使看到了可能性，還是繼續前行，不要回頭，才可以向前邁進，也才不會讓人覺得你舉棋不定。人際關係上，似乎會因意見和思維方式的差異，可能會導致與平時相處融洽的人之間發生小衝突。
巨蟹座
5月的巨蟹寶寶有樹敵的跡象。無論是在私生活還是在工作中，很可能會出現很多情況下，說話尖酸刻薄，根本沒有意識到自己踩到了別人的地雷。好在人際運本身就不算差，所以好像會有很好的邂逅。不過，在這種情況下，因口無遮攔，一下子造出隔閡就太浪費了。記住要為自己的言行負責。還有，控制自身的感受，就能管住嘴巴。下半月的整體運勢會處於一個不錯的狀態，所以把任何你想克服或挑戰的事情，都推遲到下半月執行比較好。
獅子座
獅子寶寶在5月能感受到自身運勢上升的方向。雖很難立即得到結果，但看起來會在一個月內逐漸感受到反應。連續性很可能成為工作和愛好的重要關鍵詞。中途不放棄，不斷嘗試很重要。即使事情不盡如人意，也要多一點耐心，堅持下去。即使不是自發開始的，也要嘗試繼續下去。努力完成強加過來的工作，而不是擺爛。這樣一來，獅子寶寶很有可能會開闢出一個廣闊的未來。人際運勢微下降，所以你很可能會與他人發生矛盾和分歧。你不必強迫自己放棄，如果找不到折衷方案，可以推遲下結論。
處女座
5月的處女寶寶運勢不錯。無論是在工作中還是私下里，你可能會覺得你們的關係很好。而如果你得到的好處，盡量用同樣的方式回饋給對方。很可能會有機會結識興趣愛好和工作領域的專業人士和專家。 5月對於那些在家裡遇到麻煩的處女寶寶來說，有跡象表明問題可能會得到解決。如果是錢的問題，可能時間會長一些，但如果是其他的，很快就能解決。注意與長者的關係。長者的話，不是什麼都要聽，但對生活有益的話，聽進去可能會更好。
天秤座
天秤寶寶的5月，整體運勢似乎出奇的好。似乎有很多認為不可能的事情進行得出乎意料的順利，並取得不錯的結果。因此，不斷嘗試並且永不放棄很重要。如果中途放棄，那肯定就到此為止了，然而展現出放棄不好的態度，會替來天秤寶寶帶來事態逆轉的可能。天秤寶寶本月直覺清晰，所以最好相信自己。不過努力工作和堅持完成不可能任務之間的平衡似乎很微妙，即使再忙，也要留出時間休息，才不會累壞自己。
天蠍座
天蠍寶寶的好運會暫時平靜下來，似乎還會掀起一些波瀾。好事和壞事都會發生，而感到不安。因此情緒也比較不穩定，以致與身邊人的關係很可能會有些動盪。似乎容易因有些事情而觸動了別人的惡意，尤其不應該踏入的圈子，最好視而不見或保持距離，不要捲入其中。如果你參與得不好，你的評價就會因而下降。愛情運暫時關閉。天蠍寶寶不能對相遇抱有太大的期待，專注於你的愛好和學習而不是愛情，並優先考慮自我提升可能是個好主意。讓這個五月成為專注於自己而不是周圍環境的時間。
射手座
射手寶寶在5月要時刻保持警惕。尤其是當身處競爭激烈的商業或體育領域時，可能會認為自己經常成為希望以智取勝的競爭對手的目標。射手寶寶應該警惕身邊的人，他們的笑容背後藏著的寓意。運氣是波動的，所以如果你太依賴運氣，時機可能會很艱難。告訴自己靠的不是運氣，不是氛圍，也不是地方的人流。讓自己成為自己最好的支撐力量。最重要的是能夠相信自己的力量和直覺，不要忽視自己的努力來採取行動和做出決定。
魔羯座
5月對摩羯寶寶來說很可能是一個為未來躍進的準備期。對於那些有目標和夢想的魔羯寶寶來說，這將是一個清楚地確定自己缺乏什麼以實現這些目標的時期。通過理清該做什麼，不該做什麼，後面的步驟就會順利。另外，你不必強迫自己去完成你缺少的東西。如果你發現自己陷入了自己專業領域之外的境地或走入了死胡同，只需尋求幫助並聽取該領域專業人士和前輩的意見，不要固執。
水瓶座
水瓶寶寶的5月將是一個安靜的月份。沒有太大的動盪，沒有過多主動要去達成的目的，所以處於一種輕鬆的狀態。感情方面，可能是時候重新考慮自己而不是顧慮身邊的人了，包括自己的願望。看來人際運勢不錯，朋友會增多。有興趣的朋友多了，似乎會遇上喜事，心情也會有所振奮。停止嫉妒他人、或與他人比較。新人脈會吸引新人脈，所以單憑第一印象來判斷NG可能是一種浪費。最好多了解一點，覺得不夠好再默默淡出即可。
雙魚座
雙魚寶寶的5月依然是幸運的說，會繼續強勢。毫不猶豫地根據直覺做出的判斷、決定和行動會招來好運。因此最好擺脫優柔寡斷，挑戰你決定要做的事情。如果你讓周圍人的意見影響你，你的運氣很可能會隨之下降。雖然沒有什麼大事可以成為人生的轉折點，但很可能會有事件觸發各種機遇。保持謹慎、觀察和堅持，這樣你就不會錯過合適的時機。明智的做法是不要與有負面想法的人走得太近，因為他們將讓你又打回原形。無論如何，選擇親近一個聰明、積極的人建立關係是個好主意。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。