51勞動節吃爆！23款速食「買一送一」整理包　炸雞、快樂水都自由

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4/28～5/3，21Plus、21 風味館推出新套餐，原價360元的「青花椒麻去骨腿排 x 2＋雞汁高麗菜飯 x 2＋中杯蜂蜜綠茶 x 2」，可享「買一送一」優惠。
📌拿坡里：8塊炸雞桶369元 加碼7款買一送一
拿坡里炸雞專賣店即日起至5/31，推出整桶都是腿的「雞腿二重奏」，大啃4隻棒腿＋4塊腿排只要特價369元（原價450元）；凡點購「雞腿二重奏」可加碼享炸時蔬「買一送一」特價69元（原價138元），包括金黃玉米筍、酥炸香菇、酥炸秋葵、酥炸杏鮑菇、香甜南瓜、炸四季豆、酥炸芋頭共7款可選，通通下殺5折，優惠一樣到5/31止。
📌漢堡王：超殺15款「買一送ㄧ」攻略！這招再省20元
即日起～5/31「江湖救急優惠券」4種「買1送1」，熱銷餐點包括脆洋蔥牛肉堡、4塊雞塊、激浪汽水、辣薯球，爽吃2顆脆洋蔥牛肉堡才89元；個人超省餐99元起，雙人激省餐最低也只要168元起；。
即日起～5/7「普發大優惠」再給出8種「買1送1」，4種熱銷漢堡小華堡、經典脆雞堡、單犇牛堡、西部小華堡都有送；點心也有中薯、6塊雞塊、小洋蔥圈及大杯可樂「買1送1」。其中，雞塊相當於「買6送6」只要75元；2顆小華堡100元。
5月勞動月再加碼即日起～5/31大杯快樂水「買1送1」，850 cc的可樂、七喜、激浪、華年達橘子味汽水、檸檬風味紅茶，通通可以買1送1超過一個月。即日起～4/30晚上8:30至各店打烊前，臨櫃單筆消費滿199元「現折20元」；相當於宵夜爽吃買1送1還能滿額再省20元。