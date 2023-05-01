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日本一蘭拉麵「1類人免費吃」！客見方案讚佛心　台灣也有這福利

▲近期就有日本爸爸分享近期前往一蘭拉麵才得知「1種人可以免費吃」，遭遇也引爆話題。（圖／翻攝自一蘭拉麵FB）
▲近期就有日本爸爸分享近期前往一蘭拉麵才得知「1種人可以免費吃」，遭遇也引爆話題。（圖／翻攝自一蘭拉麵FB）

記者潘毅/綜合報導

全球回到恢復疫情前的日常生活，日本近期更出現爆量的旅客前往，就是為了重溫充滿底蘊的日本文化與美食。就有日本爸爸分享，最近帶家人前往一蘭拉麵才得知「1種人可以免費吃」，遭遇也引爆話題。

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一位日本爸爸近期在推特上發文提到「大家知道小孩子吃一蘭拉麵可以免費嗎？只要成人支付費用，孩子部分可以完全免費，最多有5個孩子的額度，即使帶5個孩子入店也沒問題，這就像漏洞一樣的福利」。

▲一位日本爸爸近期在推特分享「像漏洞一樣的福利」。（圖／翻攝推特）
▲一位日本爸爸近期在推特分享「像漏洞一樣的福利」。（圖／翻攝推特）
此消息被知名旅遊作家「魚漿夫婦」轉發，並表示雖然很多人已經都知道一蘭有「免費兒童拉麵」福利，但「只要有一個人不知道，分享就有意義噢！」貼文也引發討論熱潮，不少第一次知道的網友也回應「感謝資訊，剛好要三大兩小去旅行」、「之前去日本不知道，付了好多次小孩拉麵的錢，現在知道了，小孩13歲了」、「蠻不錯的。從小培養忠實粉絲計畫」。同時也有使用過餐卷的家長分享經驗「台灣是一位大人可帶兩位小孩，是比較小碗的份量，還有附一片叉燒哦，再分一口給小孩，就吃飽了」。

日本一蘭拉麵早在2012年起，就開始開始逐步推動「免費兒童拉麵」，初衷是讓「孩子也能吃到自己喜歡的口味」，因為孩童胃口小，家長通常不會讓他們單獨點一碗，所以才有了這項服務，而到了2018年，全日本一蘭都有提供免費兒童拉麵，而2020年之後，招待年齡更從原本的6歲提升至12歲以下。

▲（圖／一蘭拉麵APP）
▲「免費兒童拉麵」這項福利，在台灣的一蘭拉麵分店也有，民眾註冊會員以後，每天都會自動派發2張「兒童餐券」到帳號內。（圖／一蘭拉麵APP）
而「免費兒童拉麵」這項福利，在台灣的一蘭拉麵分店也有，只不過有著些許差異，日本方案為「需安裝註冊官方APP，每位成人每次最多可攜帶5名兒童，年齡限制12歲以下」；而台灣則同樣需安裝APP，註冊會員以後，每天都會自動派發2張「兒童餐券」到帳號內，讓客人到店時使用，年齡限制同樣為12歲。

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