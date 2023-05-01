日本一蘭拉麵「1類人免費吃」！客見方案讚佛心　台灣也有這福利

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此消息被知名旅遊作家「魚漿夫婦」轉發，並表示雖然很多人已經都知道一蘭有「免費兒童拉麵」福利，但「只要有一個人不知道，分享就有意義噢！」貼文也引發討論熱潮，不少第一次知道的網友也回應「感謝資訊，剛好要三大兩小去旅行」、「之前去日本不知道，付了好多次小孩拉麵的錢，現在知道了，小孩13歲了」、「蠻不錯的。從小培養忠實粉絲計畫」。同時也有使用過餐卷的家長分享經驗「台灣是一位大人可帶兩位小孩，是比較小碗的份量，還有附一片叉燒哦，再分一口給小孩，就吃飽了」。
日本一蘭拉麵早在2012年起，就開始開始逐步推動「免費兒童拉麵」，初衷是讓「孩子也能吃到自己喜歡的口味」，因為孩童胃口小，家長通常不會讓他們單獨點一碗，所以才有了這項服務，而到了2018年，全日本一蘭都有提供免費兒童拉麵，而2020年之後，招待年齡更從原本的6歲提升至12歲以下。
而「免費兒童拉麵」這項福利，在台灣的一蘭拉麵分店也有，只不過有著些許差異，日本方案為「需安裝註冊官方APP，每位成人每次最多可攜帶5名兒童，年齡限制12歲以下」；而台灣則同樣需安裝APP，註冊會員以後，每天都會自動派發2張「兒童餐券」到帳號內，讓客人到店時使用，年齡限制同樣為12歲。