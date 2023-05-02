犯洗錢罪終身不得參選？ 朝野立委盼協商討論找平衡點

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然而，高雄市議員陳致中涉洗錢罪將入獄服刑，他的父親陳水扁今天前往總統府、行政院、立法院朝野黨團請願，批評涉犯「洗錢防制法」終身不得參選，完全誤解立法宗旨。
立法院內政委員會召委、民進黨立委莊瑞雄受訪指出，客觀來說，委員會討論選罷法修正草案時，朝野政黨有不同意見，有立委認為很多少不更事的年輕人為了賺幾千元或被騙，把銀行帳戶借給人家，觸犯洗錢罪，法院判下來可能易科罰金或緩刑，但如果因此終身不能參選，這確實不對，應該要區分重罪或輕罪。
莊瑞雄說，討論過程中，大家也在意為何犯重罪的人可以選、觸犯輕罪的卻不能選，這真的很奇怪，違反比例原則，因此未來協商時大家再好好討論。
國民黨立法院黨團總召曾銘宗受訪表示，請願是人民的基本權益，對於陳水扁的陳情，國民黨團表示尊重。不過犯洗錢罪被剝奪參政權，是行政院所提出的修法版本。依照目前民進黨占絕對多數，要過的法案，沒有過不了的國會生態，陳水扁其實根本不用跟在野黨陳情。
台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠受訪表示，陳水扁按一般陳情程序，民眾黨團按程序接受陳情，民眾黨團主張黑金問題一定要制止；有關洗錢防制法修法，是否考量年輕人因求職或遭他人利用進而剝奪參政權，民眾黨團認為需進一步考量，找到合理的劃分及平衡點。
時代力量立法院黨團指出，對於行政院版公職人員選舉罷免法修正草案的排黑條款，黨團認為不分輕重、一律永久剝奪所謂「染黑」者投身政治的權利，這樣的作法有待商榷。期待立法者及公民社會能集思廣益，設計出適合台灣的制度，一起為民主的長遠發展努力。（編輯：林興盟）1120502