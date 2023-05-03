企鵝妹環島之亂！好市多遭出征、餐廳喊告　最新公告3件事

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另外則是後來走到北投好市多時，一開始因為路線複雜走錯地下道，跑到陰暗無人煙的巷弄，讓觀看直播的粉絲相當擔心，後來透過熱心民眾指引成功到達，當她在好市多熟食區購買Pizza、可樂剛坐下，立即被店員告知無法在店內直播、錄影，於是只好拿著餐點到停車場用餐。沒想到店員只是按照公司規範走，結果好市多北投店的評價也同樣被刷爆一星，好市多也回應，由於賣場採會員制度，為維護會員的權益，全球好市多會員注意事項中明訂「好市多賣場禁止拍照、攝影、錄音」。
而事實上，企鵝妹日前就已經向粉絲公告三件事，還請愛護企鵝妹的粉絲們務必遵守
一、希望粉絲們不要隨便出征餐廳業者，例如日前她光顧一間牛排館時，店家因為已經打烊休息沒有招待她，結果牛排館竟被粉絲狂刷負評，企鵝妹說自己步行環島，只是想要完成這項挑戰，不以名人自居，也不覺得自己有多特別，希望粉絲們不要干擾店家做生意。
二、請大家拍照注意安全。企鵝妹表示，她很樂意粉絲們、民眾在路途中找她拍照，但希望大家能夠謹記「安全第一」，不要再有違規停車的情況發生。
三、她最希望大家錄影或等到定點再拍照，企鵝妹指出，因為需要趕行程，希望粉絲們可以先以錄影的方式，記錄她環島的過程，或是等到她走到餐廳等停頓點時，再找她合照。