企鵝妹遭好市多員工驅趕！粉絲怒灌1星負評：準備退會員

企鵝妹環島之亂！好市多遭出征、餐廳喊告　最新公告3件事

▲知名實況主「企鵝妹」柳允進（윰찌니，Jinny）來台徒步環島，一舉一動都備受矚目。（圖／Twitch：Jinnytty）
▲知名實況主「企鵝妹」柳允進（윰찌니，Jinny）來台徒步環島，一舉一動都備受矚目。（圖／Twitch：Jinnytty）

記者張嘉哲/綜合報導

知名實況主「企鵝妹」柳允進（윰찌니，Jinny）來台徒步環島，一舉一動都備受矚目，日前走到淡水北投區時，預計要到好市多北投店熟食區解決晚餐，不料先是因為路線複雜，無法順利抵達目的地，後來又被店員告知不能在店內直播，結果好市多北投店莫名被出征，而也有餐廳同樣變成受害者，老闆無言喊不排除要提告。而日前企鵝妹也公布「三件事」，拜託粉絲要遵守。

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回顧這兩天「企鵝妹之亂」，先是經過淡水淺水灣時，行經一間土窯雞店，當時有一位紅衣男性上前搭話，表示要請企鵝妹吃一頓飯，並與她同桌一起吃烤雞，這過程前後大約20分鐘，結果餐廳業者莫名就被灌爆刷一星負評，不過事後老闆出面喊冤，表示根本不知道紅衣男性是誰，甚至不知道企鵝妹有到店內用餐，對於那些不理性的網友，已經聘請律師，不排除要提告。

▲企鵝妹昨1日抵達北投好市多，遭員工制止錄影後離場。（圖／翻攝自企鵝妹直播）
▲企鵝妹昨1日抵達北投好市多，遭員工制止錄影後離場。（圖／翻攝自企鵝妹直播）
另外則是後來走到北投好市多時，一開始因為路線複雜走錯地下道，跑到陰暗無人煙的巷弄，讓觀看直播的粉絲相當擔心，後來透過熱心民眾指引成功到達，當她在好市多熟食區購買Pizza、可樂剛坐下，立即被店員告知無法在店內直播、錄影，於是只好拿著餐點到停車場用餐。沒想到店員只是按照公司規範走，結果好市多北投店的評價也同樣被刷爆一星，好市多也回應，由於賣場採會員制度，為維護會員的權益，全球好市多會員注意事項中明訂「好市多賣場禁止拍照、攝影、錄音」。

而事實上，企鵝妹日前就已經向粉絲公告三件事，還請愛護企鵝妹的粉絲們務必遵守

一、希望粉絲們不要隨便出征餐廳業者，例如日前她光顧一間牛排館時，店家因為已經打烊休息沒有招待她，結果牛排館竟被粉絲狂刷負評，企鵝妹說自己步行環島，只是想要完成這項挑戰，不以名人自居，也不覺得自己有多特別，希望粉絲們不要干擾店家做生意。

▲沒想到直播片段曝光後，就有不少「自稱」企鵝妹的粉絲跑到店家Goole地標留下1星評價。（圖／企鵝妹Twitch）
▲這兩天以經有三家業者被企鵝妹粉絲出征，讓業者感到相當無奈。（圖／企鵝妹Twitch）
二、請大家拍照注意安全。企鵝妹表示，她很樂意粉絲們、民眾在路途中找她拍照，但希望大家能夠謹記「安全第一」，不要再有違規停車的情況發生。

三、她最希望大家錄影或等到定點再拍照，企鵝妹指出，因為需要趕行程，希望粉絲們可以先以錄影的方式，記錄她環島的過程，或是等到她走到餐廳等停頓點時，再找她合照。

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