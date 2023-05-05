幫詐騙集團洗錢！桃檢查扣上千萬贓款　今起訴銀行員求處重刑

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桃檢表示，林女負責擔任虛擬貨幣操作員及最高管理人，在境內管理指揮組織成員，另有宋姓共犯等人在境外負責指揮設立於國外的電信機房，以架設假投資網站、LINE群組等方式詐騙民眾，受害人數眾多。
桃檢指出，中國信託商業銀行成功分行朱姓女行員，利用熟悉銀行風控機制的優勢，事先將中信銀行外部及內部的相關KYC程序（確認客戶身分程序）問答洩露給詐騙集團。
桃檢調查，詐騙集團在教導「車主」問答題後，再通知朱女「車主」身分，利用過號處理方式，將「車主」帶至朱女負責的櫃台，由朱女對車主虛偽進行事先已洩露問答內容，成功辦理綁約、調額等銀行業務，藉此讓帳戶提高轉帳額度限制，以利快速隱匿、掩飾不法資金來源及流向。
桃檢表示，被害人損失金額估計高達新台幣3億3000餘萬元，檢警自去年12月20日起，先後搜索中信銀行成功分行、江翠分行及詐騙集團據點等地，並拘提林女、朱女等7人向法院聲請羈押禁見獲准。
桃檢表示，朱姓女行員為詐騙集團吸收共犯詐欺、洗錢，今天偵查終結，對朱女等22名共犯依涉犯組織犯罪防制條例、加重詐欺及洗錢防制法等罪提起公訴，查扣犯罪所得4700餘萬元，並依涉犯情節不同建請法院從重量刑。（編輯：方沛清）