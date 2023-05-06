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開吉了！惹哭企鵝妹收30私訊狠罵　橘衣男選中7人提告：酸民逼的

▲企鵝妹徒步環島途中因被橘衣男「阿旺」要求唱生日歌而難過落淚。阿旺隨後收30則私訊辱罵，決定選7人提告。（圖／翻攝自企鵝妹直播）
▲企鵝妹徒步環島途中因被橘衣男「阿旺」要求唱生日歌而難過落淚。阿旺隨後收30則私訊辱罵，決定選7人提告。（圖／翻攝自企鵝妹直播）

記者徐銘穗/綜合報導

南韓實況主「企鵝妹」的徒步環台之旅持續進行中，日前遭一名橘衣男「阿旺」要求為他唱生日快樂歌，讓企鵝妹事後難過落淚，哭說「我並不是猴子」。橘衣男「阿旺」隨後遭憤怒的粉絲群肉搜，甚至私訊他痛罵攻擊。對此，阿旺表示決定出面反擊，表示已在20-30則辱罵私訊中，挑了7位罵最兇的網友提告，強調「提告是酸民逼我的」。

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脫序事件發生在本周三（3），當日企鵝妹從北投走至台北車站的途中，先是遇到橘衣男「阿旺」，要求企鵝妹為自己唱生日快樂歌，在拍攝時把閃光燈打開，而另一位黑衣男子則表示願意給500元現金，希望企鵝妹能與自己合照。企鵝妹雖然當下滿足兩人請求，但隨後卻傷心落淚，希望粉絲不要在不合時宜的狀況與她拍照，甚至要求她做其它事情，她也一邊哭一邊說到重話「我並不是猴子」

▲企鵝妹（圖／翻攝自企鵝妹直播）
▲橘衣男「阿旺」3日請企鵝妹為他唱生日快樂歌。（圖／翻攝自企鵝妹直播）
看到企鵝妹哭了，橘衣男「阿旺」隨後被憤怒的粉絲群找出臉書、IG的個人社群帳號，湧入大量網友與粉絲謾罵。對此，「阿旺」決定不忍了，繼公開自己前往地檢署比愛心，表示「你私訊人身攻擊跟辱罵，就等傳票吧」，揚言對酸民提告。

阿旺昨（5）晚更新提告進度，表示「20-30則訊息，我挑了7位人身攻擊辱罵很嚴重的提告」，並說他請教律師及警察後，知道私訊不能告刑事的公然侮辱，因此告民事求償，「酸民只敢用分身，假帳號，就IP查吧！有種用本名啊。只會躲在手機鍵盤暗算，算什麼！愛當散財童子，就成全你！」他也說，若日後還有酸民私訊辱罵，一定會再追加提告。

▲橘衣男「阿旺」更新提告進度，表示已從20-30則辱罵私訊中，挑了7位罵最兇的網友提告。（圖／翻攝當事人臉書）
▲橘衣男「阿旺」更新提告進度，表示已從20-30則辱罵私訊中，挑了7位罵最兇的網友提告。（圖／翻攝當事人臉書）

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