鄧佳華黏企鵝妹熱舞！5度喊：我保護你 被問「苡若呢」神回5字
南韓實況主「企鵝妹」的徒步環台之旅仍在進行中，繼接連發生黑衣男跟蹤尾隨4小時、橘衣男求唱生日快樂歌後，就連爭議網紅鄧佳華也來了！鄧佳華連兩日黏企鵝妹合照，分享他作品的封片面，還當眾扭腰擺臀秀「熱舞」示愛。鄧佳華2天在臉書PO文5連發，高喊「我會保護你」，網友想到他出道影片的女主角，吐槽說「不是說要保護苡若嗎？」鄧佳華回說「各憑本事了」。
記者徐銘穗/綜合報導
愛找正妹、辣模合照的鄧佳華，昨（5）晚在「企鵝妹」走在桃園鶯桃路上時，化身為小粉絲上前搭訕，還拿出其參與的影片作品封面，問說「你有看過我的作品嗎？」沒想到「企鵝妹」竟然驚訝點頭說認識他，接著2人就握手合照。鄧佳華將兩人合照PO上臉書，留言說「我們握手了，妳在實況好多人看到，只要妳在桃園中壢的一天，我就會保護好妳！」
今天鄧佳華也繼續「保護」企鵝妹，在戶外當眾秀「Freestyle」熱舞給「企鵝妹」看，逗得她露出燦笑，第5度在臉書貼出與企鵝妹合照，留言說「我今天又來保護企鵝妹（유윤진）了，保護一個女生不是隨便輕易說出口的」。不過，卻有網友想起他曾說要保護合演演片的女主角「苡若」，追問說「不是說要保護苡若嗎？」但鄧佳華回說「各憑本事了」。
「企鵝妹」的徒步環島之旅今（6）邁入第14天，目標是從桃園走到大溪老街，由於今天是立夏，台東大武中午飆出39.7°C高溫，企鵝妹除了帽子、外套全副武裝防曬外，也在頸部、胸口貼滿退熱貼抗暑。