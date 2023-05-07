5月速食優惠！肯德基脆雞蛋撻餐下殺99元　拿坡里8塊炸雞369元

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肯德基母親節推出「女王登基必勝日」優惠活動，PK雙饗卡APP會員獨享，絕省脆雞餐「咔拉脆雞＋香酥脆薯(小)＋原味蛋撻＋可樂(小)」下殺99元！5塊雞金選餐「咔拉脆雞 x 5＋上校雞塊 x 4＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(中) x 2」只要349元（原價558元）。
PK雙饗卡APP會員，5/2～5/22期間可享美食優惠券56折起，每日登入APP還可抽Dyson吹風機、宜蘭力麗威斯汀度假酒店一泊二食雙人住宿券等超讚獎品。
📌肯德基：隱藏優惠代碼「23512」炸雞蛋撻＋薯條可樂才315元
街口會員獨享肯德基限定優惠，即日起～2023/7/31，至肯德基使用「街口支付」付款，並出示優惠券（或手機圖檔）即享優惠，「4塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻＋2份香酥脆薯(小)＋2杯百事可樂(中)」，只要315元（原價686元），當場現省371元。
提醒大家，線上點餐需至肯德基官網「優惠券專區」輸入優惠代碼「23512」就能使用；不適用外送，優惠不得同時併用喔。另外，肯德基母親節還回歸「秒殺鍋物」！升級版成「松露起司鍋」，爽沾炸雞、蛋撻，連海苔肉鬆脆雞也能淋上起司醬，限量開搶一萬組。
📌拿坡里：8塊炸雞桶369元！7款「買一送一」
拿坡里炸雞專賣店推出整桶都是腿的「雞腿二重奏」，大啃4隻棒腿＋4塊腿排只要特價369元（原價450元），而且優惠即日起至5/31，竟然折扣長達一個月，整個五月都炸雞自由了。
拿坡里同時還加碼「任選買一送一」，即日起凡點購「雞腿二重奏」，可享炸時蔬「買一送一」特價69元（原價138元），包括金黃玉米筍、酥炸香菇、酥炸秋葵、酥炸杏鮑菇、香甜南瓜、炸四季豆、酥炸芋頭共7款可選，通通下殺5折，優惠一樣到5/31止。其中「酥炸杏鮑菇」新品，即日起至5/31，嚐鮮優惠單點就能買一送一。
📌漢堡王：超殺15款「買1送1」攻略！這招再省20元
即日起～5/31「江湖救急優惠券」，個人超省餐99元起，雙人激省餐最低也只要168元起；熱銷餐點包括脆洋蔥牛肉堡、4塊雞塊、激浪汽水、辣薯球，共4種「買1送1」，爽吃2顆脆洋蔥牛肉堡才89元。
即日起～5/7「普發大優惠」再給出8種「買1送1」，4種熱銷漢堡小華堡、經典脆雞堡、單犇牛堡、西部小華堡都有送；點心也有中薯、6塊雞塊、小洋蔥圈及大杯可樂「買1送1」。其中，雞塊相當於「買6送6」只要75元；2顆小華堡100元。
5月勞動月再加碼即日起～5/31大杯快樂水「買1送1」，850 cc的可樂、七喜、激浪、華年達橘子味汽水、檸檬風味紅茶，通通可以買1送1超過一個月。上述三重優惠活動都可並行使用，即日起同時間竟有多達15款超殺「買1送1」優惠可以吃。
📌繼光香香雞：雞塊長期優惠
繼光香香雞歡慶新品上市，4/20～6/28，購買「黃金鴨香寶」3塊優惠價49元；超過15cm的爽沾美式炸雞柳１條（隨機附1醬）特價99元，加購15元再獲得美式特色沾醬一盒。
📌bb.q CHICKEN：勞工憑名片消費送「啾哇嘿喲小鬆餅」
bb.q CHICKEN自5/1～5/12，平日週一至週五有勞工慰勞回饋！憑本人「工作證」或「名片」到店單筆消費bb.q「半雞」餐點（含半雞拼盤），口味任選，免費贈送價值128元的「啾哇嘿喲小鬆餅」一份。
📌石研室：拍照打卡「幾人送幾份肉盤」
石研室即起至5/14歡慶母親節祭出回饋活動，只要帶媽媽到全台石研室門市一起圍爐用餐，全員入鏡拍照、並於社群平台上傳打卡就送肉盤。完成指定活動條件後，同行用餐人數有幾位，每人都能招待100克牛五花、或100克梅花豬肉盤，相當於「幾人送幾份肉盤」，2人招待200克、4人招待400克，以此類推。
📌金子半之助：身分證「中2碼」享77折優惠
金子半之助即日起至5/15(一)，祭出對中身分證享新品優惠活動，只要正反面有「2個7」，不只身分證字號，連生日、補發日期通通算，中「2個7」就能享新品「升級套餐77折」優惠，最高現省121元（服務費另計）。5/1(一)前加入香繼光集團會員，還可獲得母親節雙人套餐88折電子優惠券乙張，大啖麻婆雙饗丼1套＋鴨南蠻蕎麥麵定食1套＋特調氣泡飲2杯＋海菜味噌湯2碗＋海苔1份，優惠價992元（原價1,128元），兌換券使用期限為5/1(一)～7/15(六)止。