跨世代／重視國人心理！吳思瑤籲：讓心理健康成為台灣醫療驕傲
隨著行政院的兒少委員提案，中小學除了事假、病假的假別之外，獨立出「心理健康假」、「身心調適假」，無須檢附就醫證明，讓學生有短期調適情緒壓力的空間，目前已有越來越多大專院校，開設「心理假」的假別。因此《NOWnews今日新聞》搶先舉辦「跨世代論壇」，以「我不是在討拍！讓心理健康假被看見」為題，邀請民眾一同關注「心理健康假」議題。
記者黃禹馨/台北報導
隨著世界衛生組織WHO宣示「心理健康是基本人權」，台灣也針對國人心理健康提出「五大心理健康行動」，包括制定國家級的心理健康與自殺防治行動計畫、建構社區心理健康照護管理中心等措施，不過除了這些之外，還有哪些措施，可以讓國人提升對心理健康的認識，甚至是尋求協助？
對此，立委吳思瑤呼籲，「作為政治工作者，我還是認為國家要負起最重的責任，讓心理健康變成台灣醫療的另一個驕傲。」她以英國為例，他們在2018年設置孤獨事務部，佈置公私合作網絡，處理國人的各項心理健康問題，以此回看以醫療資源為傲的台灣，吳思瑤喊話，「大家都羨慕我們的醫療體系，既然我們可以在身理健康部分做到這個成績，只要願意，心理健康的部分也一定可以。」
主持人海苔熊最後也再次強調，本次論壇討論的題目是「心理健康假」而非「心理憂鬱假」，藉此表示目前大家關注的問題是正向的，希望可以在心理出現問題前防患未然，而不是事發後亡羊補牢，而這也是目前「心理健康假」被討論的意義。