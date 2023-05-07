跨世代／學生輕生數5年飆8倍！跨世代論壇聚焦心理健康假

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談到現今學生的壓力來源，中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇指出，學生遇到最多的狀況第一名還是人際關係，其中又以親密關係，也就是感情問題為首，另外則是家庭因素。另外因為疫情、國際經濟的影響，對就業的風險和不確定性更高，可以看到大學生的經濟壓力也因此上升。再來則是學用落差，高年級的學生訴求前一兩名都有生涯議題。而對於國中小學生而言，壓力又來自哪裡呢？兒童福利聯盟文教基金會執行長白麗芳表示，國高中生的壓力來源依序是學業壓力、生涯規劃、人際關係、和容貌焦慮，白麗芳也呼籲重視18歲以下學生的心理假需求。「國、高中生受校園的規範更深，因此要找出合乎學校、家長和學生的規範，相對地比大學的考驗更高」。
「立委有在罵、學校有在怕！」關心教育議題的立委吳思瑤得意表示，自她質詢至今，國內又增加10所大學設立心理假，但學生心理健康的問題不能只停留在要不要放假的後端討論，而是國人對於心理健康長時間不重視的後果。她舉出數據，學生的自殺通報在過去5年暴增8倍，光是108和109年，輕生的學生有超過6成從沒有尋求過學校的升級輔導制度，有超過5成的學校並沒有開設任何和心理健康相關的課程，「國家必須負起責任，要讓學生的心理健康成為台灣的另一個醫療驕傲」。
「心情不好」請假，以往可能被視為不想上課或找理由翹課，也有人擔憂心理假遭濫用、淪為翹課，因此外界對學校設置心理假，正反意見不一，對此成功大學學生會長黃康齊分享學校實施的狀況，他說明111學年下學期上路後，請假占比僅9%，顯現學生沒有濫用心理假的問題。黃康齊也提出，心理假的請假制度設計，應考量是否保有隱私、是否需要教師同意、請假管道是否友善等。另外成大除了心理假制度，學校、學生會還透過多元方法幫助學生正視心理健康議題，如學生會除了與學校周邊的餐廳簽特約外，最近還與諮商、身心科等，簽訂特約補助或優惠。
論壇中，來賓一致認同學生因為心理狀況尋求協助時，周邊的親友和社會支持也很重要，雖然現代人大多重度使用社群軟體，但海苔熊提醒同學滑社群軟體像是飲鴆止渴，因為短時間能暫時緩解焦慮，但長期下來焦慮狀況反而增加，此時身邊有越多支持的人，焦慮狀況也越能降低。海苔熊最後也鼓勵同學主動關懷、陪伴身邊的人，也許會成為「拯救駱駝的最後一根稻草」。
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