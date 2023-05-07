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跨世代／學生輕生數5年飆8倍！跨世代論壇聚焦心理健康假

▲《NOWnews今日新聞》舉辦跨世代論壇討論心理健康假，與會來賓由左至右為成功大學學生會會長黃康齊、立法委員吳思瑤、人氣心理學作家海苔熊、兒童福利聯盟文教基金會執行長白麗芳和中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇。（圖／NOWnews攝影中心，2023.05.07）
▲《NOWnews今日新聞》舉辦跨世代論壇討論心理健康假，與會來賓由左至右為成功大學學生會會長黃康齊、立法委員吳思瑤、人氣心理學作家海苔熊、兒童福利聯盟文教基金會執行長白麗芳和中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇。（圖／NOWnews攝影中心，2023.05.07）

記者李詠平／台北報導

《NOWnews今日新聞》首度前進校園，今（7）日在台師大舉行跨世代校園系列論壇「我不是在討拍！讓心理健康假被看見」，由人氣心理學作家海苔熊主持、來賓包括中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇、 兒童福利聯盟文教基金會執行長白麗芳、成功大學學生會會長黃康齊以及立法委員吳思瑤。

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雖然活動在週末假期，但仍有不少學生到現場一同探討心理健康假的必要性。論壇開場時，主持人海苔熊和來賓都一致提出相較於身體問題，國內對心理健康的關注度還是有差別待遇，心理健康假的重要性也需要政府和民間共同正視，不過可不只是給假就好，校園諮商資源和政策都要配合導入。

談到現今學生的壓力來源，中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇指出，學生遇到最多的狀況第一名還是人際關係，其中又以親密關係，也就是感情問題為首，另外則是家庭因素。另外因為疫情、國際經濟的影響，對就業的風險和不確定性更高，可以看到大學生的經濟壓力也因此上升。再來則是學用落差，高年級的學生訴求前一兩名都有生涯議題。而對於國中小學生而言，壓力又來自哪裡呢？兒童福利聯盟文教基金會執行長白麗芳表示，國高中生的壓力來源依序是學業壓力、生涯規劃、人際關係、和容貌焦慮，白麗芳也呼籲重視18歲以下學生的心理假需求。「國、高中生受校園的規範更深，因此要找出合乎學校、家長和學生的規範，相對地比大學的考驗更高」。

「立委有在罵、學校有在怕！」關心教育議題的立委吳思瑤得意表示，自她質詢至今，國內又增加10所大學設立心理假，但學生心理健康的問題不能只停留在要不要放假的後端討論，而是國人對於心理健康長時間不重視的後果。她舉出數據，學生的自殺通報在過去5年暴增8倍，光是108和109年，輕生的學生有超過6成從沒有尋求過學校的升級輔導制度，有超過5成的學校並沒有開設任何和心理健康相關的課程，「國家必須負起責任，要讓學生的心理健康成為台灣的另一個醫療驕傲」。

「心情不好」請假，以往可能被視為不想上課或找理由翹課，也有人擔憂心理假遭濫用、淪為翹課，因此外界對學校設置心理假，正反意見不一，對此成功大學學生會長黃康齊分享學校實施的狀況，他說明111學年下學期上路後，請假占比僅9%，顯現學生沒有濫用心理假的問題。黃康齊也提出，心理假的請假制度設計，應考量是否保有隱私、是否需要教師同意、請假管道是否友善等。另外成大除了心理假制度，學校、學生會還透過多元方法幫助學生正視心理健康議題，如學生會除了與學校周邊的餐廳簽特約外，最近還與諮商、身心科等，簽訂特約補助或優惠。

論壇中，來賓一致認同學生因為心理狀況尋求協助時，周邊的親友和社會支持也很重要，雖然現代人大多重度使用社群軟體，但海苔熊提醒同學滑社群軟體像是飲鴆止渴，因為短時間能暫時緩解焦慮，但長期下來焦慮狀況反而增加，此時身邊有越多支持的人，焦慮狀況也越能降低。海苔熊最後也鼓勵同學主動關懷、陪伴身邊的人，也許會成為「拯救駱駝的最後一根稻草」。

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