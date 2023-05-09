提升國人健康識能！聯合報攜百靈佳殷格翰　簽訂三年合作備忘錄

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百靈佳殷格翰總經理邱建誌表示，一直以來我們的本業就是永續發展的範疇之一，期盼能為人類與動物預防疾病發生與提供疾病治療的解決方案。致力於開發新藥、疫苗等，以應對現代疾病和全球公共衛生危機 (2022研發投資達50億歐元，佔淨銷售額的21%)；積極參與全球健康事務的合作和協調，促進全球健康事業的持續發展，努力將台灣的臨床試驗與研發新創帶往世界；支持和投資健康項目並提供健康教育和資訊，這非常仰賴台灣健康教育與傳播巨擘聯合報的影響力。非常高興能在科學、可靠、及時、實用的健康資訊和教育上與聯合報價值觀一致，也唯有如此才得以增進公眾對健康的認識和意識，從而提高公眾對疾病預防和治療的理解，促進健康生活方式。
過往聯合報與百靈佳殷格翰的合作除了諸多單一疾病的衛教外，更在空汙、中風急救、社區衛教…等社會結構性議題上努力！ 而此次合作備忘錄也明確設定合作項目與方向，包括：
1. 台灣健康識能與教育倡議：針對國人好發、國家醫療支出較高的疾病倡議防治照護教育期望兒童、中壯年至高齡者均能因識能提升，促進健康，降低失能，長期減少個人乃至政府長照負荷。包括：心腎代謝共病、中風與失能、巴金森病、空污與疾病等健康衛教資訊。還有營養和食品安全，確保肉品安全教育以改善飲食習慣，減少營養不良和肥胖等健康問題。
2. 超高齡社會之下健康不平等：台灣超高齡社會之下，老屋囚老、二樓偏鄉困住健康現象增加疾病失能風險，因而高齡疾病、長期照護等倡議更需被外界看見。
3. 永續城鄉：健康疾病識能巡迴列車，透過巡迴城鄉，提升健康識能，並從中培力種子志工，協力將正確識能廣散至各個角落。
4. 新住民健康識能教育：面對台灣新住民人口增加，期盼提升健康疾病識能，讓社會與大眾更理解新興族群，挹注更完善的醫療資源，改善健康不平等的狀況。
百靈佳殷格翰總經理邱建誌表示，百靈佳殷格翰是全球最大的家族藥廠，成立138年迄今依然維持家族經營的理念，因此對於世代永續的觀點更為在乎！而台灣百靈佳殷格翰在台灣將在2025迎來50周年，上述與聯合報合作的內容是雙方長久以來針對台灣健康教育與識能探討後，加以嚴重性與影響力的排序後訂定，台灣的健康環境還需要更多人共同來努力!
洪淑惠也表示，聯合報的核心價值是「監督有權力的人、關懷有需要的人」，長期關注高齡社會下的健康議題，例如近年我們看到慢性病相關的共病負擔，已經占據健保支出的前五名內；癌症新科技發展隨之而來的經濟休克議題，長照背後的照顧難題，是全球共同面對的挑戰。因此當百歲人生即將來臨，疾病慢性化，正確的健康觀念必須更早部署。
事實上根據國健署調查結果指出，台灣有將近9成的老人罹患慢性疾病，其中4成7的老人同時罹患三種以上慢性病，常見包括高血壓、糖尿病、心血管腦疾病等，高齡患者需要跨科甚至跨院看診相當常見，因此慢性病「共病問題」急需引發國人重視。以糖尿病為例患者為例，近年新確診糖友每2位中，就有1人同時患有高血壓，疾病相互加乘增加併發症危機，慢性病用藥、治療相互影響，若是能夠透過大眾傳播加強健康識能宣導，喚醒國民、醫療院所對共病危機的意識，也能降低慢性非傳染性疾病導致的死亡率，期盼進一步優化國內治療與照護體系。