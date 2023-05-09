營區女軍官甩外流風波！轉行「進軍SWAG」 本尊臉照曝光
陸軍八軍團今年2月時，爆出一對男女軍官情侶在營區內恩愛，自拍影片遭到外流，引起外界討論，最終軍方處2大過2小過汰除。然而沒想到的是，在離營之後，片中的女輔導長竟然轉戰加入「成人頻道SWAG」，本尊照也大方公開，又掀起另一波話題。
記者張嘉哲/綜合報導
SWAG官方8日透過IG預告，海報上寫著「妳的輔導長已上線」透露5月9日晚上將有前女輔導長「內內」的直播處女秀，不僅給粉絲開放問答環節，還會進行輪盤遊戲，不僅如此，知名YouTuber團體「Crazy Man 瘋男」的成員「晨灰」也將現身合作直播，讓不少粉絲又驚又喜。
除此之外，SWAG也公開「內內」的形象拍攝花絮片段，表示「消息剛發出就收到熱烈的迴響，感謝大家對於內內的支持，未來內內除了在SWAG有火辣表演及作品之外，我們也將與內內一同發起各種公益活動，共同關注數位性暴力的問題，還請大家未來多多支持！」
內內自己目前IG則是已經重新整理過，版面上重新出發，一連串發出自己的工作近況，讓不少粉絲支持表示「期待內內直播秀！應該是宣佈消息跟粉絲互動的吧！」、「支持內內！加油」。而事實上，內內在離開軍隊後，早在4月就推出電子寫真，當時她就表示「離開部隊後再度穿上軍服，只是紀念沒有任何影射，我只是更自由了」顯然對於軍隊生涯來說，還是帶有不少眷戀，只不過事已至此，自己現在要勇敢轉換跑道了！