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冷氣一堆人吹「這溫度」！眾愣：乾脆別開　真實電費超意外

▲前幾天天氣爆熱，不少人都已經打開許久未開的冷氣開吹！（記者張嘉哲攝）
▲前幾天天氣爆熱，不少人都已經打開許久未開的冷氣開吹！（記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

最近受到鋒面影響，全台終於開始下雨，不少水庫都有進帳，不過在下雨前幾天，天氣爆熱，南部地區更是飆破40度的恐怖高溫，讓不少人都開啟冷氣猛吹。隨著夏天即將到來，冷氣怎麼吹、吹幾度的話題又再度備受討論。近日就有網友不解「為何一堆人冷氣都吹26、27度」貼文釣出兩派人馬熱烈討論。

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一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「這溫度我吹得非常舒服，一堆人都吹26度到27度乾脆不要吹！」只見貼出得照片，冷氣機上面顯示溫度為24度，不過冷氣上有貼節能標章，應該是屬於變頻冷氣的機種。

▲有一名男網友表示自己「從不開冷氣」，但電費帳單上的金額卻「超貴」，而金額曝光後，也讓網友全愣住了。（示意圖／取自photoAC）
▲網友討論不少人吹冷氣都開27、28度，可以說是「乾脆別開」。（示意圖／取自photoAC）
貼文曝光後，不少網友紛紛贊同表示「我都開20度！開26度真的乾脆不要吹」、「我都吹20度開24hr」、「真的，每次看一堆人都在吹27、28真的乾脆不要吹」、「都開22度，冷氣是開來爽的，不是開來省的」、「24度+1，真的不想吹什麼27度加上電風扇欸」、「22度才不會流汗！我有繳電費」、「我超過25度就開始流汗了」。

不過，也有不少人表示「27+電風扇就冷到不行了....需要開到那麼低才是浪費錢吧」、「27度已經是沙漠中的一杯雪碧....」、「28+電風扇半夜睡到還會冷勒」、「27、28+風扇睡覺超舒服，開太低反而不好睡」、「實測過一級變頻冷氣吹28度+電風扇一個月都不關，電費只要500多」；而對於網友好奇這樣吹電費是否很貴，原PO則回應「連續一個月不關機，既沒有爆炸，電費我記得大概2000初一個月」。不過與其他吹27、28度的網友比起來，電費還是略有落差。

▲原PO和房東反應冷氣壞掉，豈料房東竟然「沒提前告知」就直接帶著冷氣維修工人闖進他的租屋處，也讓裸睡的他超傻眼。（示意圖／翻攝photoAC）
▲網友透露自己28度實際吹一個月電費只要500多元，對比原PO的24度吹一個月要價2000元，有一大段差距。（示意圖／翻攝photoAC）
而對於冷氣如何吹得舒適以及省電，台電就曾經建議，將溫度設定在「攝氏26度至28度間」加上風扇就非常舒適，因為每調高1度就可省電6%，若長時間使用冷氣，可改用變頻機型，並搭配使用電扇或循環扇，以及定期清洗冷氣濾網，睡眠時善用冷氣機舒眠模式。

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