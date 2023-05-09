冷氣一堆人吹「這溫度」！眾愣：乾脆別開　真實電費超意外

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，不少網友紛紛贊同表示「我都開20度！開26度真的乾脆不要吹」、「我都吹20度開24hr」、「真的，每次看一堆人都在吹27、28真的乾脆不要吹」、「都開22度，冷氣是開來爽的，不是開來省的」、「24度+1，真的不想吹什麼27度加上電風扇欸」、「22度才不會流汗！我有繳電費」、「我超過25度就開始流汗了」。
不過，也有不少人表示「27+電風扇就冷到不行了....需要開到那麼低才是浪費錢吧」、「27度已經是沙漠中的一杯雪碧....」、「28+電風扇半夜睡到還會冷勒」、「27、28+風扇睡覺超舒服，開太低反而不好睡」、「實測過一級變頻冷氣吹28度+電風扇一個月都不關，電費只要500多」；而對於網友好奇這樣吹電費是否很貴，原PO則回應「連續一個月不關機，既沒有爆炸，電費我記得大概2000初一個月」。不過與其他吹27、28度的網友比起來，電費還是略有落差。
而對於冷氣如何吹得舒適以及省電，台電就曾經建議，將溫度設定在「攝氏26度至28度間」加上風扇就非常舒適，因為每調高1度就可省電6%，若長時間使用冷氣，可改用變頻機型，並搭配使用電扇或循環扇，以及定期清洗冷氣濾網，睡眠時善用冷氣機舒眠模式。