高雄藏壽司旗艦店開幕！首日盛況曝光 「他跑40秒才到隊伍尾端」
全球最大的藏壽司2000坪旗艦店，今（9）日盛大在高雄開幕，而開幕首日就吸引大批民眾前往現場朝聖，希望能在偌大的店裡品嘗美味壽司。更有今日到現場的民眾分享驚人的盛況，光是在門口排隊的人潮，他就花費40秒了才從頭跑到尾端。
記者潘毅/綜合報導
藏壽司「高雄時代大道店」占地2000坪，是目前全球最大的旗艦店，現場的裝潢更是霸氣，側邊牆面以各種日本料理的「番付表」作為點綴，正門口則有200個燈籠牆，打造出滿滿日式祭典風，而一進入店裡，還能看到3米高巨型燈籠以及藏壽司家徽水池等等，座位部分則有288席。
今（9）日藏壽司2000坪高雄旗艦店開幕後，就吸引大批民眾前往現場朝聖，曹文興藥師也分享門口盛況，並驚呼「開幕人排隊也太多了吧！」除了店裡已經滿座的來客之外，曹文興藥師還從正門隊伍室外起點開始快步奔跑，最終花了接近40秒，才抵達排隊隊伍的尾端，足以看出前往朝聖的人數相當之多。
藥師群版主曹文興藥師也向《NOWnews今日新聞》分享用餐的心得感想，「現場空間很大、裝潢很美，而旁邊就有停車場和捷運站與公車站牌，交通算方便」，原本他是要去夢時代逛街，恰巧路過就決定排隊用餐。
曹文興藥師也表示，現場到了下午2點時，現場因為爆單所以就停止發放現場候補號碼牌，隨後也外面沒人在排隊了。最終連夢時代B1隔壁美食街另一間連鎖壽司店，也因此出現排隊人潮，「為全不像平日在逛的感覺。」
究竟占地2000坪高雄旗艦店除了裝潢之外，還有什麼獨特之處呢？《NOWnews今日新聞》就曾報導，高雄「藏壽司全球旗艦店」獨家引進日本祭典上才看得到的「射擊」及「千本」2款遊戲，限定需透過扭蛋獲得遊戲券才能體驗，「射擊」就是以氣槍朝向獎品射擊，若擊倒就可得到該獎品；「千本」是類似抽獎的遊戲，透過隨機拉取繩子，將吊牌拉起，從上頭寫著的數字對應到獎項。
食物部分則有3款限定餐點，肥美蒲燒鰻魚搭配玉子燒的「蒲燒鰻魚玉子海苔包」、香酥軟脆的「軟殼蟹天婦羅海苔卷」，以及香濃北海道牛奶霜淇淋搭配包裹著紅豆、Q彈蕨餅及白玉的「白玉金時最中餅」。