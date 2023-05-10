「我姓雙木林」總被聽錯！連兩位都聽成1字 她傻住：我沒臭奶呆
你也曾「被迫」改姓嗎？一名林小姐在網上發文，表示近期與店員溝通，到了留下姓名、電話環節時說明自己姓「雙木林」，不料對方怎麼聽都聽不懂，還直接將她認成「丁小姐」，而更讓她崩潰的是，在另一間店遭遇到一模一樣的處境，她無奈大喊「我明明都講得很清楚啊！」
記者李惠婷/綜合報導
「我沒有臭林呆（口齒不清）也沒有臭丁呆啦！」原PO在Dcard發文，說明近期打電話到吃到飽餐廳訂位，店員要求留下姓名、電話，於是她說明姓「林」，對方沒聽懂，於是再次強調「我姓林，雙木林的林」，豈料店員聽完回覆「甲乙丙丁的『丁』嗎？」，令原PO非常傻眼，第三次解釋「雙木林的林...」才終於讓對方理解。
原以為這只是單一事件，沒想到原PO後來去連鎖咖啡廳消費，店員在聽完姓氏後竟然也稱其為「丁小姐」。面對連兩次被「誤聽」的狀況，原PO感到又無言又好笑：「來自百般無奈的丁...喔不，是『林』小姐！」
貼文引起不少人的共鳴，「我姓程，但這幾年我決定改姓陳了，放棄掙扎了」、「我反而是每次說丁小姐，都被聽成經小姐⋯⋯ 後來直接說我是甲乙丙丁的丁小姐（超長一串）」、「姓『丁』的才慘吧！每次都被聽成『林先生』或『李先生』」、「筆記好，下次會記得的丁小姐」、「一個人聽錯可能是他耳包，一堆人聽錯的話就是你耖玲呆了」、「丁丁難過，丁丁不說」。