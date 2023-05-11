冷氣遙控器藏「神級按鈕」！內行每晚都按它：睡覺省電賺翻
繼前幾天鋒面降雨過後，接連幾天又要迎來好天氣的高溫，不少人晚上睡覺時幾乎都會開冷氣爽吹。但你是否只會打開冷氣，而都沒有注意到遙控器上有些功能不僅能讓自己感到更舒適，也可以省電節能呢？就有網友討論「冷氣舒眠的功能到底差在哪啊？」貼文引發熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書「爆廢公社」貼文指出「我是想問一下說，不論是傳統或者變頻冷氣都會有舒眠功能，平常睡覺前有時候手癢也會按一下，但實際上的效果到底是什麼我根本不知道，只曉得應該是會比較舒服？究竟遙控器上的舒眠模式跟一般定時吹冷氣是差在哪裡呢？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「先降溫讓你好入睡，然後慢慢升高到你調整的溫度」、「按下去整個晚上會升高2度，因為睡覺體溫會下降，所以就讓他升高」、「夏天都吹舒眠模式啊，溫度剛好又很省電」、「就是設定26度睡覺，起床變28的舒適溫度，讓你好入眠又省電」、「舒眠超好用啊，你睡覺時溫度會提高，體感上還是舒適，因為你睡覺體溫會下降」。
事實上，說到冷氣吹法要省電，「舒眠模式」一直都是台電大推的功能之一，由於睡覺時人體新陳代謝下降，同樣的冷氣溫度到半夜就會覺得冷，而冷氣的舒眠功能，就會在入睡後將溫度逐漸往上調1~2度，達到省電的效果也好眠，而因為冷氣只要上升一度就能節省6％的電，一個晚上如果開啟「舒眠模式」則會上升兩度，不僅能整晚好眠，又能省下12％電，愛吹整晚冷氣的民眾，不如來試看看這個撇步喔！