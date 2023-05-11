7-11熟食區一逛他驚艷！「新機台」曝光 店員認賣超好
7-11身為全台灣超商的龍頭，往往有什麼新措施都會非常引人注目，然而近日就有網友分享日前去逛小7時，卻意外發現店內竟然擺設賣起「現煮滷味」，讓他感到非常神奇，不少網友也紛紛表示有發現，直言「會不會是夏天快到了才會有滷味誕生」，意外掀起話題討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「平常去小7都是繳費買飲料，那天經過熟食區突然發現一個驚人的東西！7-11什麼時候開始賣現煮滷味？而且還跟米其林一星「了凡」合作的，隨便夾了幾樣之後試吃，覺得口感真的還不錯，但大家有發現家裡附近的小7有賣滷味嗎？還是我Lag太久？超商賣滷味會有搞頭嗎？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「我家附近也有欸！關東煮反而都放茶碗蒸XD」、「關東煮機倒是有一些店家收起來了XD直接改賣滷味哈哈」、「當然有搞頭阿！台灣人超愛吃滷味，以前有看過食品工業發展研究所資料，台灣人1年內可吃多達300億的滷味」、「學校7-11的滷味中午都被秒殺....」、「還不錯吃買過兩三次，超商有賣滷味超謎的」、「關東煮真的越來越少，有些門市賣不好吧」、「店員路過，我每天都很認真在經營這鍋滷味唷！」
而《NOWnews》記者也實際走訪信義區大間7-11門市，發現確實有販售該款現煮滷味，不過該間店也有賣關東煮，仔細看「現煮滷味」的機台，發現空無一物全部被夾光；而關東煮則還有少數的油豆腐。詢問店內值班經理「透露該款滷味去年底就開始販售，銷量一直非常不錯，尤其門市剛好位於大樓底下，一天都要補貨兩次，用餐時段就是馬上夾光，人氣還蠻高的」至於關東煮的部分，店員則表示「每天都還是會煮一鍋賣完，沒賣的加盟店應該是生意比較普通才收起來」。