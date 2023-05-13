臉書突爆「災難級Bug」！他發文炸出一票苦主：根本卡到陰
即便現在IG當道，但臉書還是有一定的地位，不少人都拿來看新聞或者許多實用社團資訊，然而，近日臉書卻被爆料出現「災難級Bug」，只要點進陌生人的個人頁面，就會自動發出交友邀請給對方，讓不少用戶感到相當傻眼，直言「這根本卡到陰！超級困擾」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團發文表示「目前臉書出現BUG問題，點擊他人個版資料會主動送出好友申請，臉書稍早傳出的bug，就是只要點進對方的主頁觀看，臉書就會自動幫你加好友，而且你還無法取消，請大家不要驚慌，這是臉書出問題」。
貼文一出，不少苦主紛紛炸出「傻眼啊！難怪我這幾天多了一堆好友」、「受害者之一......滑著滑著突然通知某某人同意我加對方為好友」、「害我一時慌了手腳，偷看被抓包的感覺，你們懂的」、「根本卡到陰吧這是.....超困擾的」、「難怪，我昨晚也是莫名其妙，還以為我誤點到加好友，然後取消了，怎麼對方還是可以確認好友」。
而《NOWnews》記者也實際將臉書更新到最新版本，並且瀏覽陌生人的頁面，發現並沒有發送交友邀請的現象出現，這個Bug可能僅存在特定用戶的身上，詳細情形恐怕還是要等臉書官方出面排除。