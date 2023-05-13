熱菜放涼才能進冰箱？一票人不遵守了　專家曝「完整原理」

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，立刻引來不少鄉民回應「放過了冰箱沒壞，有一台還撐20年，但我不會在70度以上放進去，大概是放到50度進冰箱」、「 現在的冰箱都有偵測功能，會自動加大製冷」、「可以放喔，是以前冰箱不夠厲害，現在可以了」、「現在的冰箱有急凍功能，不會影響到旁邊的食物了」。
針對「熱菜放涼才能進冰箱」是否正確的討論，其實過去食安專家韋恩就曾做出解釋，「一般人常常有熱菜不能直接放冰箱，否則容易壞，應該要放冷了以後才能放進冰箱去的迷思，但其實這是一種誤會」。
韋恩解釋，以食品安全的觀點來看，熱的食物盡快降溫到18度以下，可以避免細菌的快速繁殖造成食物腐敗壞掉。因為一般細菌最樂於生長的溫度環境在20度到50度之間，「所以食物要保存，要嘛要保持在60度以上，要嘛就保存在18度以下」，所以在冷藏、冷卻過程中，接觸到這個溫度帶時，通過的時間越快越好。
一些國外的料理節目，像是地獄廚神，為了讓某些食物快速降溫或是成型，他也是把剛出爐的食物料理好之後直接放入大冰箱內，不過韋恩也提醒「前提是，冰箱裡的空間足夠，否則熱的食物跟冰的食物放在一起，會害本來已經冷卻的食物溫度提高，反而造成別的食物的危險」，是無論如何，菜放到涼再放冰箱，這會增加很多細菌生長的機會，是不好的。
韋恩最後建議，大家若真的想要體恤冰箱，減少壓縮機的負擔，就讓食物降溫到60度，再放到冰箱去，絕對不是等到室溫再放進去。那麼60度如果不用溫度計量，如何判斷呢？60度大約是感覺會燙口的熱茶的溫度。總之，我知道熱菜要直接放冰箱，有點違反不少人長期以來的感覺，但是這確實對食安是比較好的一種方式。