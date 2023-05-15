最強釘子戶！建商給「10億徵收」他堅持不搬 空拍變化超震撼
在城市以及公共設施建設的過程中，因為政府或者建商開價收購土地但卻不願妥協的「釘子戶」時有所聞。然而，澳洲新南威爾士州一片新住宅區出現了最強釘子戶，即便建商出價10億元，擁有巨大片土地的這戶人家仍然不願脫手，空拍畫面相當驚人。
記者張嘉哲/綜合報導
綜合外媒報導，澳洲新南威爾士州奎克斯山（Quakers Hill）的一處新住宅區中，有一戶人家遲遲不肯搬遷，從空拍照可以看出，整片灰色屋頂的住宅當中，中間有著一塊占地2公頃的綠色草地，草地中間有一棟3層樓的住宅，還有一條超長約莫200公尺的車道。
屋主札米特（Diane Zammit）表示，她從小就住在這裡，無法替自己心愛的家定價，所以就算房子周圍已被新蓋的住宅包圍，她們全家也不願搬離。據了解，附近的土地大多都在2012年就已經陸續賣出，只有札米特一家人到現在能居住在此。從空拍的畫面可以看出，原本灰色屋頂的住宅只有外圍，時至今日已經包圍札米特的土地。
「這片2公頃的土地可以蓋至少40至50棟房」面對如此有效使用的土地，當地房屋仲介布蕾汀（Taylor Bredin）表示，據傳曾有建商開價5000萬澳元（約台幣10.4億）億請她們搬離，但最後並沒有成功，讓札米特一家人成了當地「最強釘子戶」。