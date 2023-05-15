許光漢赴韓「當地內哏齊發」！一開口震驚韓國粉絲：他怎麼會知道
許光漢因《想見你》在韓國爆紅，後續也有與韓國藝人包含IU李知恩、李帝勳及宋慧喬見面、合作的機會，近日因電影《關於我和鬼變成家人的那件事》即將在韓國上映，他便與主創團隊赴韓開始宣傳長跑，在一場見面會中，他向粉絲問候時突然唱出一段「韓國人才懂」的內哏，讓台下粉絲瞬間爆出驚叫，分享至網上後也引起熱議。
記者李惠婷/綜合報導
韓國網友於論壇Theqoo發文，表示許光漢在電影《鬼家人》的宣傳舞台問候時，眾人猜想他會唱自己的單曲《Soufflé》或電影的OST，可沒想到他竟然唱了韓國當地知名的哏，也就是太陽在某次演唱會用美妙歌聲唱出的「各位～♫（唷囉奔～）」，令原PO驚訝的稱讚「許光漢對於韓國的哏了解到可以得獎的程度了」。
該則貼文被臉書專頁《韓網評論翻譯站》轉貼，並翻譯出韓國網友對此的反應「不是啊！他怎麼會知道那個哈哈哈」、「因為唱得太好了，所以更好笑」、「他講謝謝的抑揚頓挫也很好耶？怎麼這麼厲害」、「我不知道他是誰，也不知道這是什麼哏，但是真的超好笑的」、「這個是連我都不知道的哏！甚至連唱的key都很像耶」。
許光漢在這次的赴韓宣傳中不僅有這個亮點，12日在CGV電影院舉辦影迷見面活動，也突然公布李帝勳歡迎他再次來韓的影像信，此外他也在舞台上跳了BLACKPINK Jisoo新歌《Flower》的開花舞，不過似乎對動作沒有很熟悉，被粉絲戲稱是在「轉方向盤」。